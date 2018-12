Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina africana evolueaza in 296 de localitati din 18 judete, unde sunt 1.136 de focare, in timp ce la mistreti au fost semnalate peste 400 de cazuri, potrivit Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Pana in prezent, au fost despagubiti peste 8.400 de…

- Pesta porcina africana evolueaza in 295 de localitati din 18 judete, cu un numar de 1.131 de focare, si 381 de cazuri la mistreti, anunta Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Pana in prezent, au fost despagubiti aproape 8.200 de proprietari, valoarea totala…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana a ajuns la 1.092, virusul fiind semnalat in 287 de localitati din 18 judete, anunta Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Pana in prezent, au fost ucisi 360.800 de porci afectati de boala, fiind platite despagubiri…

- Pesta porcina africana (PPA) era semnalata pana joi, 25 octombrie, in 266 de localitați din 15 județe, cu numar de 1.042 de focare (dintre care 15 in exploatații comerciale), potrivit Autoritații Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA.De asemenea, au fost inregistrate…

- Peste o mie de focare de pesta porcina au fost confirmate pana in prezent in 260 de localitati din 14 judete, fiind inregistrate 107 cazuri la mistreti, a anuntat Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Au fost despagubiti aproximativ 7.500 de proprietari,…

- Virusul care imbolnaveste suinele, pentru care nu exista nici vaccin si nici leac, continua sa se extinda. Din cate indica, joi, cele mai recente date facute publice dinspre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), pesta porcina africana evolueaza la nivelul…

- Peste o mie de focare de pesta porcina au fost confirmate pana in prezent in 260 de localitati din 14 judete, fiind inregistrate 107 cazuri la mistreti, a anuntat Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Au fost despagubiti aproximativ 7.500 de proprietari,…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat miercuri ca in prezent exista 998 de focare de pesta porcina africana in 246 de localitati din 13 judete si 90 de cazuri la mistreti. In total, au fost eliminati 348.691 de porci afectati de boala. Cele mai multe…