- Atunci cand vine vorba despre sanatatea ei și a fetiței sale, Andreea Marin este extrem de precauta. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care a impartașit cu prietenii virtuali, despre experiența ei din ultima perioada. „La fiecare 6 luni sau cel puțin o data pe an, imi impun sa fac…

- Celebrul Bruce Buffer, vocea Octagon-ului, Daniel Cormier, campion de box la categorie grea si care acum evolueaza in UFC, si boxerul profesionist Johnny Walker, locul 12 la categoria semigrea au devenit ambasadorii celei mai mari companii de poker din lume.

- Mirela Vaida spune ca in prezent isi creste copiii din indemnizatie, insa ar avea posibilitatea de a obtine mai multi bani din contracte de imagine si din spectacole. Totusi, statul nu ii permite acest lucru. "Salariul este de 4.000 de lei, sigur ca indemnizatia ar insemna 85 la suta din acesti…

- Andreea Marin este foarte discreta in privința vieții sale personale și a preferat sa nu iși expuna public fiica in toți acești ani. Vedeta are o relație speciala cu Violeta și recent a inclus-o intr-unul dintre proiectele sale.

- Costel Baloiu, cel care i-a dat viața personajului Pistruiatul, revine la actorie. Acesta va aparea in serialul "Doi șoferi". Costel Baloiu a facut un rol memorabil in serialul "Pistruiatul", unde a jucat alaturi de de Sergiu Nicolaescu cu foarte mulți ani in urma și care a incantat generații intregi…

- Andreea Marin a inceput dieta de post, timp de doua saptamani. Vedeta TV le-a aratat tuturor care este meniul ei. Prezentatoarea de televiziune este foarte stricta in ceea ce privește regimul ei de viața. In aceasta perioada, Andreea Marin a trecut la dieta de post. Aceasta a marturisit ca ii este foarte…

- Andreea Marin și-a amintiti de ființa care i-a dat viața, dar care a plecat mult prea devreme de langa ea. Cu ocazia Zilei de 8 Martie, Ziua Femeii și a Mamei, Andreea Marin a scis un mesaj emoționant pe conturile de socializare. Andreea Marin, in varsta de 44 ani, și-a pierdut mama pe vremea cand avea…