- Adina de la Heaven va aduce pe lume o fetita, in aceasta vara, la finalul lunii august. Artista, insarcinata in sase luni, traieste o frumoasa poveste de dragoste cu Glance, iar vestea ca vor deveni parinti i-a bucurat enorm!

- Andreea Balan a revenit pe scena, semn ca artista se simte mult mai bine acum și ca a reușit sa treaca peste toate problemele intampinate in urma cu doua luni, atunci cand a adus-o pe lume pe Clara Maria. Vedeta se simte mult mai bine acum și s-a intors la munca, urcand pe scena la […]

- Andreea Balan le-a facut marturisiri prietenoilor ei din mediul virtual. Cantareața a afirmat ca a ințeles cu greu ca este nevoie sa-și ofere și momente de respiro dupa fiecare perioada de munca asidua. La numai doua luni dupa ce a devenit mamica pentru a doua oara, Andreea Balan a revenit pe scena.…

- Andreea Balan a fost la un pas sa-și piarda viața dupa ce, in timpul operației de cezariana, a suferit un stop cardio-respirator. Ulterior, au urmat alte doua intervenții chirurgicale din cauza unor hematoame aparute, iar acum se afla sub tratament medical și in repaos total. Andreea Balan, in varsta…

- Andreea Balan se bucura de o familie extraordinara! Vedeta are un sot care ii este alaturi tot timpul. George Burcea merge mereu la ea la spital si abia asteapta ca vedeta sa fie externata.

- Andreea Balan a facut o postare prin care confirma lucrurile dezvaluite, astazi, de catre Spynews.ro. Vedeta se afla pe patul de spital, dupa ce au aparut niște complicații rezultate din urma operației de pe 4 martie.

- Andreea Balan trece, din nou, prin momente delicate. Spynews.ro a aflat in exclusivitate ca indragita artista a fost internata pentru a treia oara. Andreea Balan a ajuns la un spital privat, iar medicii au pus-o imediat pe perfuzii.