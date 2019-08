Anchetă Caracal. Alexandru Cumpănașu: S-a depășit limita mea de acceptare. Se joacă cineva cu mințile noastre ”Am venit la Parchet sa aduc noi elemente pentru cazul de la Caracal. V-am spus ca am depus deja cele 60 de pagini la plangerea inițiala și intre timp au venit multe alte informații pe care le-am filtrat și le-am adus. Despre ceea ce se intampla in județul Olt și legaturile cu Dinca. Sunt multe informații despre legaturi cu alte județe din Romania. Sunt și informații, pe care sunt obligat sa le predau și pe acelea, legate de alte persoane, victime din alte județe. Este absolut incredibil ce se intampla in țara aceasta. Sunt cazuri de tinere din licee, racolate, m-au rugat sa depun aceasta plangere… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

