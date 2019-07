In rulotele americanului de origine romana, politistii au descoperit un intreg arsenal de razboi CONDAMNARE…Trimis in judecata pentru comiterea a sapte infractiuni, Florinel Olaru, americanul pistolar de la Lacul Babei, reuseste, in prima instanta, sa scape de o condamnare cu executare. Judecatoria Vaslui a decis condamnarea acestuia la 2 ani si 8 luni de inchisoare [...]