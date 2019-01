Ambasadorul Germaniei, despre actiunile de discreditare a minoritatii germane in Romania

Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, a declarat, sambata, ca in contextul politic actual, unele forte din tara noastra continua sa considere oportuna "discreditarea rolului minoritatii germane in aceasta Romanie comuna", mentionand insa ca este vorba de "voci individuale" care nu reprezinta opinia majoritatii populatiei.



"Pe tot parcursul anului trecut, dar, desigur, in special la 1 decembrie, am sarbatorit impreuna 100 de ani de la formarea Romaniei moderne. Anul acesta, aniversam in mod deosebit 100 de ani de la adeziunea unor comunitati etnice si minoritati la noul…