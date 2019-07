Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Marii Britanii la Washington, Kim Darroch, si-a anuntat miercuri demisia in urma controversei cu presedintele american Donald Trump provocate de scurgerea in presa a unor note diplomatice in care...

