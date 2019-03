Complexul Educational Laude-Reut a demarat, la initiativa ambasadorului Israelului in Romania, David Saranga, proiectul "Drepti intre Popoare de origine romana", menit sa ii implice pe liceeni in cunoasterea istoriei Holocaustului si a celui de-al Doilea Razboi Mondial si sa ii sensibilizeze fata de contributia poporului roman la salvarea vietilor evreiesti, in acea perioada. "Titlul de 'Drept intre Popoare' este unul onorific, fiind acordat de Statul Israel ne-evreilor care si-au riscat viata in timpul Holocaustului pentru a salva evreii de la moarte. (...) In momentul de fata, in urma…