- Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata in urma unor alunecari de teren inregistrate in apropiere de La Paz, capitala de facto a Boliviei, dupa mai multe zile de precipitatii abundente, a informat presa locala duminica, citata de DPA. Bilantul unei alunecari care a ingropat sambata sase masini pe…

- Ambasadorul Romaniei la Beijing, Basil Constantinescu, a anunțat pe pagina de Facebook a reprezentanței diplomatice, intalnirea avuta, la sediul Ambasadei, cu Excelența Sa doamna Jiang Yu, ambasadorul desemnat al...

- printr-o serie de evenimente culturale Ambasada Republicii Populare Chineze in Romania impreuna cu Niro Investment Group si Casa Romano – Chineza organizeaza, intre 31 ianuarie si 2 februarie, pentru al zecelea an consecutiv, seria de evenimente culturale “Festivalul Primaverii”, cu ocazia trecerii…

- Patru persoane au fost ucise si alte 20 au fost ranite intr-o explozie produsa vineri in timpul unui meci de volei in districtul Tala-o-Barfak din provincia Baghlan, in nordul Afganistanului, a declarat sambata guvernatorul districtului, Abdul Ahad Barfaki, relateaza Xinhua, relateaza Agerpres."Sute…

- Producatorul de armament Norinco, o companie chineza de stat, a postat pe site-ul sau o inregistrare video care arata, timp de cateva secunde, lansarea unei bombe. Aceasta se prabuseste peste o prerie, producand o uriasa minge de foc si nori de fum negru. Pe retelele de socializare, agentia oficiala…

- Cel putin doua persoane au murit si 41 sunt inca date disparute dupa ce o alunecare de teren a ingropat 30 de case intr-un sat din provincia indoneziana Java de Vest, a anuntat marti un oficial citat de dpa, potrivit Agerpres. Alunecarea de teren a lovit satul Sirnaresmi, din districtul Sukabumi,…

- Inundatiile si alunecarile de teren cauzate de ploile torentiale care afecteaza Filipine au provocat 50 de morti, au anuntat duminica noaptea reprezentantii serviciilor pentru gestionarea dezastrelor, citate de agentia Xinhua. Bilantul comunicat anterior duminica indica 26 de decese si…