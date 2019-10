In cele ce urmeaza, va prezentam o parte din schimbul de replici dintre Mircea Diaconu și Alina Gorghiu, prezenți, joi seara, in platoul Antena 3, in cadrul emisiunii „Punctul de intalnire”:

Mircea Diaconu: Președintele nu are culoare politica și nu trebuie sa fie un om politic in sensul concret al cuvantului, exclus!

Alina Gorghiu: Președintele, cand a candidat, a fost om politic...

Mircea Diaconu: ...și de maine nu a mai fost politic

Alina Gorghiu: Nu, Constituția și decizia Curții Constituționale, pe care sigur o știți, ii da dreptul președintelui sa aiba preferințe,…