Stiri pe aceeasi tema

- Iritare și bajbaieli, asta le provoaca liderilor politici și reprezentanților Guvernului intrebarile legate de infrastructura, adica, in special de deblocarea lucrarilor la Varianta ocolitoare a municipiului Tg-Jiu și drumul expres pana la Craiova, in contextul in care ministrul Transporturilor,…

- Senatorul PSD Claudiu Manda apeleaza la instanța pentru a-și recupera permisul de conducere. Soțul Olguței Vasilescu a dat in judecata Poliția din localitatea Mihailești, județul Giurgiu, care i-a suspendat permisul pentru 30 de zile. Pe rolul Judecatoriei Craiova, a fost inregistrat un dosar prin…

- Clever, una dintre cele mai importante aplicații de transport din Romania, care asigura servicii de mobilitate pentru peste 1,5 milioane de pasageri prin intermediul a peste 30.000 de șoferi autorizați, continua activitatea pe plan local in ciuda intrarii in vigoare a Ordonanței de Urgența care aduce…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat marti, 7 mai, proiectul de lege privind statutul personalului feroviar, a anuntat ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Printre prevederi se numara reducerea cu cinci ani a varstei standard de pensionare, masura care ar urma sa se aplice din 2021, potrivit …

- Vizita electorala de lucru a liderului PSD la Suceava s-a soldat cu declaratii care de care mai neasteptate. Dupa ce a inspectat santierele din infrastructura de transport a judetului vecin impreuna cu seful Regionalei de drumuri nationale Iasi, ministrul Transporturilor a fost pus la punct chiar de…

- Atat Iustin Cionca, prim-vicepreședintele PNL Arad, cat și Sergiu Bilcea, președintele Organizației Municipale PNL Arad, i-au acuzat pe cei din PSD Arad ca aduc miniștrii in parada la Arad. „Va reamintesc ca in ultimele doua luni au venit in județul nostru cinci miniștri. Toți au descins la Arad…

- ”Atata poate. Atata poate. Il sfatuiesc sa se plimbe pe DN1, prin pasajul de la Baneasa, sa mearga pe cele șase benzi de pe DN1 și pe cele doua pasaje supraterane, care cat de cat au permis sa se circule pe DN1. Sa mearga in zona de Nord a Centurii Bucureștiului pentru ca singura largire la patru…

- "Tehnologia curata reprezinta viitorul. In acord cu obiectivele europene de protejare a mediului, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, dar si cu tendintele europene si mondiale din industria auto, Guvernul Romaniei a incurajat achizitionarea de autoturisme noi, mai putin poluante, prin…