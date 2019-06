Stiri pe aceeasi tema

- Autocamionul care transporta peste 18.000 de kilograme de albine s-a rasturnat pe o strada din Bozeman, Montana, in timpul deplasarii catre North Dakota din California, conform postului KTVQ-TV.Un adjunct din cadrul departamentului de pompieri a declarat ca prezenta unui numar atat de mare…

- Un sofer roman s-a rasturnat cu autobuzul plin de copii pe care-l conducea pe o sosea din Italia. In loc sa-i ajute pe cei mici, barbatul pur si simplu a luat-o la fuga prin camp. Masina s-a rasturnat intr-o curba, pe o sosea din Padova. Opt elevi, cu varste intre 7 si 14 ani, au ajuns la spital cu…

- Un camion stupina s-a rasturnat pe A1, în apropiere de km 70 al autostrazii. În zona au fost solicitați și pompierii de la ISU Dâmbovița. Albinele pot fi foarte periculoase în condiții de stres, scrie realitateadedambovita.net

- Un numar de 12 persoane din autocarul rasturnat in județul Calarași au primit asistența medicala la fața locului, dintre acestea patru fiind transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Slobozia pentru investigații suplimentare, anunța Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU), potrivit…

- Surprinzator, avand in vedere suma cheltuita, nu s-a facut nici macar un singur metru de asfalt din cei aproape sapte kilometri ai soselei care, conform contractului initial, ar fi trebuit sa fie gata in 2013. Motivul principal invocat de Ministerul Transporturilor pentru intarzierea catastrofala este…

- Conform noilor estimari ale executivului comunitar publicate miercuri, exporturile UE de carne de porc ar urma sa ajunga la 2,92 milioane tone in 2019, in crestere cu 9% fata de 2,68 milioane tone anul trecut. In plus, spre deosebire de situatia de anul trecut, cand exporturile UE au crescut cu 4%…

- Ajutore financiare ptr porcine si albine Guvernul a adoptat astazi doua hotarâri care-i sustin pe fermierii care cresc porcine din rasele Bazna si Mangalita si pe apicultori. Purtatorul de cuvânt Nelu Barbu a precizat ca valoarea ajutorului se calculeaza pentru fiecare furnizor…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Capitala al DN1 Ploiesti ndash; Bucuresti, in zona orasului Otopeni judetul Ilfov , a avut loc un eveniment rutier in care a fost implicat un autoturism.Potrivit Infotrafic, vehiculul s a rasturnat pe carosabil,…