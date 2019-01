Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer care a condus in direcția greșita a lovit marți un agent de poliție in apropiere de Palatul prezidențial din Varșovia dupa care a accelerat și a intrat in bariera de metal care proteja parcarea cladirii, barbatul fiind reținut, au anunțat autoritațile poloneze, relateaza Associated Press, citata…

- Un șofer din Bistrița a fugit de poliție la Dej, cand s-a incercat oprirea lui la un filtru cu radar, pe raza localitații Valea Luncii. Incidentul a avut loc miercuri, 19 decembrie, in jurul orei 13.00, cand un echipaj de poliție de la Dej efectua o acțiunea cu pistolul radar in localitatea Valea…

- Caz incredibil petrecut in Romania și prezentat public chiar de Ministerul Afacerilor Interne, pe pagina sa de Facebook. Un șofer oprit in trafic de catre un agent de poliție pentru ca vorbea la telefon a gasit o explicație halucinanta pentru a-și justifica greșeala. In plus, i-a cerut agentului sa…

- Video incredibil cu un polițist local din Targu Jiu. Agentul a fost filmat in timp ce il amenința pe un șofer de taxi ca il amendeaza, pur si simplu, „din ambiție”. Deși știa ca este filmat, agentului nu i-a pasat și asta nu l-a impiedicat sa il avertizze pe șofer ca ii va amenda din ambiție. Surse…

- Un bacauan a fost condamnat, pentru infractiunile de ultraj si distrugere, dupa ce, anul trecut, a lovit cu o scandura geamul unei autospeciale de politie, cauzand ranirea unui politist aflat in masina. Acesta a avut nevoie de 10-12 zile de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Alerta cu bomba pe Aeroportul ”Henri Coanda”, din Otopeni. Un avion Wizz Air, care zbura din Georgia spre Polonia, a aterizat de urgența și a fost izolat pe o platforma a aeroportului, potrivit stirileprotv.ro.Din primele informații, o femeie a sunat in Georgia și a anunțat ca la bord s-ar…

- Un individ a fost pus sub acuzare pentru ultraj de procurorii din Falticeni, fiind acuzat ca a lovit un politist si l-a amenintat cu moartea avand asupra sa un topor. Faptele s-au petrecut la finele saptamanii trecute, pe 20 octombrie, dupa ce un echipaj de politie a fost solicitat sa intervina ...