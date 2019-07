Alertă în India: O clădire cu 100 de oameni a luat foc - VIDEO Cel puțin 50 de persoane au fost salvate dupa ce o cladire cu noua etaje din orașul Mumbai din India a luat foc luni dupa-amiaza, numeroase persoane fiind prinse in interior, au anunțat autoritațile indiene, potrivit Reuters, potrivit Mediafax. Operațiunea de salvare este aproape finalizata. Verificam fiecare etaj al cladirii pentru a vedea daca a mai ramas cineva inauntru”, a declarat un oficail al departamentului de pompieri. Citește și: Mega-eveniment pentru Klaus Iohannis! Cand și unde va avea loc Posturile locale de televiziune au anunțat ca aproximativ 100 de persoane… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

