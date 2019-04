ALERTĂ în Christchuch, oraşul unde 50 de oameni au fost ucişi într-o moschee! Zona a fost evacuată Politistii nu au oferit detalii privind natura incidentului, dar au avertizat cetatenii sa nu se apropie de zona de interventie. Incidentul a avut loc in zona Philipstown. Serviciul de ambulanta a transmis ca mai multe ambulante se afla in zona, dar accestea nu au primit momentan niciun pacient. Criminalul din Christchurch care a atacat doua moschei are 50 de capete de acuzare dincare a atacat doua moschei are 50 de capete de acuzare Conform informatiilor aparute in presa locala, politistii au fost chemati in urma unor amenintari cu bomba si au evacuat toate persoanele din zona. Purtatorul de cuvant al politiei a refuzat sa comenteze… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

