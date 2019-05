Aceasta bulversare va influenta numirea viitorului presedinte al Comisiei Europene (CE), intrucat familia politica care obtine cel mai bun scor in alegeri revendica acest post.



In prezent, 751 de eurodeputati sunt organizati in opt grupuri in Parlamentul European (PE), cu scopul de a coopera in functie de afinitatile lor politice si nu in functie de nationalitate.



AFP prezinta un mic tur de orizont:



DREAPTA PROEUROPEANA



De departe forta cea mai importanta, Partidul Popular European (PPE), care numara 217 din cei 751 de eurodeputati, urmeaza sa piarda teren…