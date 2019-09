ALDE acuză planul 'Tom și Jerry' la prezidențiale Presedintele Consiliului National ALDE, Norica Nicolai, a comparat joi schimbul de replici dintre Klaus Iohannis si Viorica Dancila drept un joc de-a soarecele si pisica, ca in serialul `Tom si Jerry', care ii ajuta pe amandoi sa intre in turul doi al alegerilor prezidentiale: „Povestea șoarecelui și a pisicii a devenit una clasica. Ea a fost ecranizata in celebrele animații „Tom și Jerry”, unde cele doua personaje mențin atenția publicului asupra lor prin cursa interminabila pe care o au. De fapt, acesta este și singurul lor scop. O alergatura continua, tot felul de giumbușlucuri, totul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro „Povestea șoarecelui și a pisicii a devenit una clasica. Ea a fost ecranizata in celebrele animații „Tom și”, unde cele doua personaje mențin atenția publicului asupra lor prin cursa interminabila pe care o au. De fapt, acesta este și singurul lor scop. O alergatura continua, tot felul de giumbușlucuri, totul…

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE Dambovița spune ca strategia lui Klaus Iohannis, prin prisma atacurilor la premierul Dancila, și implicit la Guvern, este de fapt o metoda prin care polarizeaza dezbaterea publica cu lupta...

- PNL nu va depune rapid motiune de cenzura, ci va astepta mai intai ca Viorica Dancila sa vina in Parlament pentru votul de restructurare a Guvernului. Insa Dancila va trage de timp pana la startul campaniei electorale, cand PNL va avea interesul sa se mobilizeze pentru Klaus Iohannis, nu sa tranteasca…

- Calin-Popescu Tariceanu susține ca ALDE poate sa iasa de la guvernare și susține ca, pentru a avea vreo șansa in fața lui Klaus Iohannis, el ar trebui sa fie candidatul stangii politice din Romania la alegerile prezidențiale. Președintele Senatului a fost invitat aseara la TVR pentru a analiza ultimele…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, sambata seara, la Sibiu, ca organizatia judeteana are o ”lupta foarte mare” la alegerile prezidentiale, stiind ca din acest judet provin atat presedintele Klaus Iohannis, care candideaza din nou, cat si candidatul USR, Dan Barna. Dancila sustine ca PSD…

- Viorica Dancila anunta din nou remanierea Guvernului. "In Comitetul Executiv pe care il vom avea luni vom avea mai multe subiecte pe ordinea de zi. Vom discuta si despre remaniere, vom discuta si despre mobilizarea pentru prezidentiale, despre analizele pe care le facem in teritoriu, despre programul…

- ”Daca PSD, in urma analizei, cercetarilor sociologice care se desfașoara, va observa ca opțiunea romanilor este indreptata mai mult inspre doamna Dancila, da, evident ca vom face acest lucru. Ne dorim sa gasim cel mai bun candidat, alaturi de partidele care se afla in opoziție fața de președintele…

- "Campania lui Iohannis pentru prezidențiale. Are 2 optiuni: - A) merge 3 luni prin țara. Fara PNL-isti compromiși in jurul lui. 3 intalniri pe zi cu cetațenii. 5 interviuri deschise la tv pe saptamana, sa raspunda si sa explice ce a facut sau nu a facut in ultimii 5 ani. Sa prezinte planul…

- Surse din cadrul AEP sustin ca in urma discuțiilor cu premierul Viorica Dancila data alegerilor prezidențiale sa fie 10 noiembrie pentru primul tur și 24 noiembrie pentru turul doi. Potrivit unui sondaj Europa FM, daca duminica viitoare ar fi organizate alegeri prezidentiale, Klaus Iohannis…