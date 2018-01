Africa de Sud: 200 de oameni, raniti dupa ciocnirea a doua trenuri

Stiri pe aceeasi tema

- Doua trenuri s-au ciocnit în provincia Gauteng din Africa de Sud, provocând ranirea a circa 200 de persoane, a informat marti mass-media locala. Trenurile s-au ciocnit în orasul Germiston, la est de Johannesburg. Acest nou incident a survenit dupa ce saptamâna…

- Cele doua trenuri mergeau in aceeasi directie cand au intrat in coliziune, astfel ca multi dintre cei pasageri au suferit doar rani minore. De altfel, nu sunt raportate decese in urma acestui accident. Totusi, aproximativ 40 de persoane sunt in stare destul de grava, necesitand spitalizarea.…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Cl...

- Un tren de pasageri a luat foc in Africa de Sud dupa ce s-a ciocnit cu un camion, ucigand cel puțin 18 persoane și ranind 268, spun echipele de salvare, citate de BBC News. Unele corpuri sunt atat de tare arse incat nu pot fi identificate, a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Sanatate,…

- Doua persoane au fost ranite, miercuri seara, intr-un accident rutier produs intre un autoturism si un autotren, pe DN 68A, in localitatea Abucea, din judetul Hunedoara. Pentru unul dintre cei care au suferit leziuni a fost nevoie de interventia echipajelor de descarcerare.”In accident au fost…

- Accident rutier tragic in nordul Filipinelor. 20 de oameni, toti membri ai unei familii au murit, iar noua au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau s-a ciocnit violent cu un alt autobuz. Printre cei decedati sunt si copii.

- Tragedie in ziua de Craciun in Cluj-Napoca! Un om si-a pierdut viata dupa un teribil accident de circulatie in care au fost implicate trei masini. Potrivit primelor informatii, exista cel putin doi raniti. Momentele surprinse imediat dupa impactul nimicitor i-au socat pe anchetatori, salvatori si localnici.

- Accidentul a avut loc in jurul orei 16:00 locala (17:00, ora Romaniei) vineri, in momentul in care trenul a intrat intr-o bariera de siguranta, a declarat un oficial de la ADIF, autoritatea care administreaza infrastructura feroviara.Pe langa cei patru raniti grav, alte 41 de persoane au…

- Un barbat a murit, iar sotia sa si cei trei copii au suferit rani grave, dupa ce masina lor a fost implicata intr-un accident grav pe Drumul National 68 A, in localitatea Cosevita, judetul Hunedoara. Impactul s-a produs intre doua masini si un tir.

- Sase persoane au fost ranite, dintre care doua grav, dupa ce doua masini au intrat miercuri seara in coliziune frontala, intr-un accident produs pe DE 583, la aproximativ cinci kilometri de municipiul Iasi, in urma impactului fiind implicat in accident si un al treilea autoturism, potrivit oficialilor…

- Sase persoane au fost ranite intr-un accident petrecut miercuri seara la intrarea in municipiul Iasi, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit violent pe drumul european 583. Din primele cercetari ale...

- Accident tragic in județul Bihor. Doi oameni au murit, iar zece au fost raniți dupa ce trei automobile s-au ciocnit pe o autostrada, in apropierea unei localitați. La fața locului au venit mai multe ambulanțe, echipaje de descarcerare și de poliție.

- Cel putin doi oameni au murit si alti 11 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei, a anuntat, marti, guvernatorul regiunii, Alexander Tsybulsky, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Accidentele rutiere sunt la ordinea zilei mai ales pe șoselele din Romania acolo unde drumurile proaste și șoferii teribiliști formeaza combinația perfecta. Deși sute de oameni mor anual pe strazile din Romania, in cel mai grav accident din istoria țarii au fost implicați 83 de oameni

- Doua persoane, sot si sotie, au fost ranite, sambata, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu o autoutilitara, pe Centura municipiului Buzau. Se pare ca accidentul s-a produs din cauza ca soferul masinii a vrut sa intoarca si nu s-a asigurat. Un barbat aflat la volanul unui autoturism…

- In eveniment au fost implicate o autoutilitara si un microbuz in care se aflau trei persoane. In urma accidentului patru persoane au fost ranite, trei din microbuz si una din autoutilitara. Citeste si Accident grav in Buzau, la intrarea in curtea Scolii nr. 1. Directoarea a intrat cu masina…

- Doua persoane au murit, iar alte doua au fost grav ranite, marti, in urma unui accident produs pe DN 15, in localitarea mureseana Chetani, dupa ce o masina a intrat pe contrasens si s-a ciocnit de alta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Aproximativ 60 de oameni au fost raniți in urma unei explozii, care a avut loc la o conducta de gaze din Baumgarten, in estul Vienei. Deflagrația a avut loc la principala conduca de gaze a Austriei, relateaza AFP. „O explozie a avut loc la ora 8.45, fiind urmata de un incendiu. Situația este sub control,…

- Patru persoane, intre care trei copii, au fost ranite, vineri seara, pe Drumul National 1, la iesirea din localitatea Mandra, judetul Brasov, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat a intrat cu mașina intr-un grup de oameni. In urma accidentului, o persoana a fost ucisa, iar alte trei au fost ranite. Detectivi ai Departamentului de Poliție din New York a spus ca șoferul a intrat intenționat in oameni, in Queens, dar nu este suspectat de un act de terorism. Barbatul…

- Cinci oameni au fost raniți, dupa ce au fost loviți de o mașina. Accidentul a avut loc in Londra, iar șoferul ar fi intenționat cu mașina in grupul de pietoni. Se pare ca ar fi avut loc altercație cu doar cateva momente inainte de incident, relataza Daily Mail. Cele cinci persoane ranite au varstele…

- Grav accident rutier in localitatea maramureșeana Vadul Izei. Un autobuz cu aproximativ 50 de pasageri și un autocamion s-au ciocnit, iar la nivelul județului Maramureș s-a declanșat Planul Roșu de Intervenție SMURD, a anunțat Realitatea TV. Potrviti primelor informații oferite ...

- Un spectacol de circ, care a avut loc în China, a reușit, în loc sa stârneasca amuzamentul tuturor celor prezenți, sa creeze un adevarat moment de panica. Un tigru a scapat din cușca lui în timpul reprezentației și s-a napustit asupra celor din public. Sute de oameni…

- Atentat sangeros in Egipt, unde cel putin 184 oameni au murit dupa detonarea unei bombe langa o moschee, informeaza Digi 24.Atacul s a petrecut in Peninsula Sinai, zona in care au loc frecvent atacuri ale gruparii teroriste Stat Islamic.Potrivit martorilor, dupa detonarea bombei, mai multi suspecti…

- Doua femei au fost ranite in primul accident care a avut loc in Campulung si au fost duse de urgenta la spital. Totul s-a intamplat dupa ciocnirea violenta dintre doua masini dupa ce un sofer a intrat pe contrasens. Un alt accident a avut loc la iesirea din Campulung Muscel acolo unde soferul…

- Doua persoane au fost ranite vineri, 17 noiembrie, in jurul orei 18, dupa ce un tanar de 22 de ani aflat la volanul unui autoturism, in timp ce circula pe DJ 108 A, prin localitatea Romita, a lovit un cal, care, lasat nesupravegheat de proprietar, a patruns pe partea carosabila. In urma impactului a…

- Cel putin 348 de oameni au murit, iar cateva mii au fost raniti in zona de granita dintre Iran si Irak, in urma unui cutremur extrem de puternic, cu magnitudinea 7,3, anunta agentia Irna, agentia iraniana de presa.

- Accidentul s-a petrecut putin dupa ora 1, la Daia, in zona benzinariei Lukoil, unde soferul de 27 de ani al unui Ford nu a adaptat viteza in sensul giratoriu, a pierdut controlul volanului si a intrat cu autoturismul intr-un cap de pod. Impactul a fost violent, iar soferul, dar si un pasager din masina…

- Doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite grav, duminica, dupa ce un autoturism si un microbuz de marfa s-au ciocnit frontal intre localitatile Ovidiu si Mihail Kogalniceanu, din judetul Constanta, transmite Mediafax . Potrivit primelor informatii, accidentul s-a petrecut in jurul orei 14.30,…

- Accident rutier pe o sosea din capitala Ucrainei, Kiev. Patru oameni au fost raniti fiind loviti in plin de o masina. Totul intamplat in timp ce victimele impingeau un automobil defectat. La fata locului au intervenit de urgenta mai multe echipaje de medici si politisti.

- Un baiețel de 8 ani a murit miercuri in Africa de Sud dupa ce ambulanța in care se afla a fost oprita și jefuita de oameni inarmați la Cape Town, unul dintre cele mai violente orașe din lume, relateaza media locale citate de DPA.

- Civilii au devenit, din nou, victimele violentelor din Siria. Zece oameni au murit, iar 15 au fost raniti, dupa ce o scoala din vestul tarii a fost bombardata de armata siriana. Printre cei care au decedat sunt si cinci copii.

- Un camion militar și un tren de pasageri s-au ciocnit, joi dimineața, în sudul Finlandei, la circa 100 km de capitala țarii, Helsinki, accidentul soldându-se cu 11 victime, conform presei locale, preluata de radio-televiziunea finlandeza YLE, informeaza Agerpres. Potrivit serviciilor…

- Accident rutier grav in judetul Bihor din Romania. Un om a murit, iar cinci au fost raniti dupa ce microbuzul in care se aflau s-a ciocnit violent cu un TIR. Doua dintre victime au fost transportate la spital in stare grava.

- Cadrele medicale au intervenit in ajutorul mai multor persoane care au avut de suferit de pe urma producerii unei coliziuni intre un autoturism si o autotutilitara. Accidentul s-a produs pe DN 1, pe raza localitatii prahovene Cornu si, conform Infotrafic, s-a soldat cu 3 victime. La fata locului au…

- Panica intr-o comuna din estul Elvetiei. Mai multi oameni au fost raniti de un adolescent care i-a atacat cu un topor in plina strada.Nu se cunoaste, deocamdata, cat de grava este starea victimelor.

- O femeie a murit si cel putin 7 oameni au fost raniti dupa ce un barbat inarmat cu un cutit i-a atacat vineri intr-un mall din sud-estul Poloniei, scrie The Guardian. Atacul a avut loc in orasul Stalowa Wola.

- Sambata, la Mogadishu, 230 de persoane au murit, iar 300 de oameni sunt raniti, in urma atentatelor, au anuntat, duminica, autoritatile din Somalia. UPDATE: Cel putin 230 de persoane au fost ucise, iar alte peste 300 au fost ranite in atentatul produs sambata dupa-amiaza in capitala Somaliei, Mogadishu,…

