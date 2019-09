AFM a publicat lista instalatorilor validați în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice Lista instalatorilor validați in cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrica a fost publicata pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu – AFM. Astfel, potrivit energynomics.ro, urmeaza ca aceștia sa semneze cu AFM contractele de participare in program, dupa care Administrația va anunța data de la care persoanele fizice se vor putea adresa instalatorilor in vederea inscrierii in program. 260 de societați, pe lista Pe lista AFM sunt 260 de societați comerciale care au la dispoziție un buget total de 656 de milioane de lei. București… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 17 septembrie, Guvernul Romaniei a aprobat alocarea sumei de peste 164 de milioane de lei, din Fondul de intervenție la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru efectuarea unor lucrari de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamitatilor naturale…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si va demara, in urmatoarele doua saptamani, o investigatie la mai multe spitale de psihiatrie din tara, scrie Mediafax, printre care si Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Sighetu Marmatiei, unde au fost gasiti, in 3 septembrie, pacienti…

- Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 8.376 de firme (cu 11,68% mai multe fata de ianuarie-iulie 2018) si in judetele Iasi - 4.065 (plus 108,35%), Maramures - 2.791 (plus 132,58%) si Cluj - 2.751 (plus 33,35%). La polul opus, cele mai putine radieri au fost inregistrate…

- Liderul PLUS Dacian Cioloș a anunțat, joi, ca filialele județene PLUS Suceava, Teleorman, Hunedoara, Alba, Bistrița-Nasaud, Bihor, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Giurgiu, Dambovița, Argeș, Caraș-Severin, Botoșani, Iași, Gorj, Brașov, Sibiu, Gorj și Bacau și-au ales recent liderii."Filialele județene…

- Liderul PLUS Dacian Cioloș a anunțat, joi, ca filialele județene PLUS Suceava, Teleorman, Hunedoara, Alba, Bistrița-Nasaud, Bihor, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Giurgiu, Dambovița, Argeș, Caraș-Severin, Botoșani, Iași, Gorj, Brașov, Sibiu, Gorj și Bacau și-au ales recent liderii, potrivit Mediafax.Citește…

- Ministerul Apararii Nationale a anuntat, ieri, ca organizeaza, in perioada 1-23 august 2019, o campanie de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei, potrivit Mediafax. Astfel, pentru anul 2019 sunt disponibile…

- Cei peste 146.000 de elevi care au sustinut Evaluarea Nationala vor afla, vineri, in ce liceu vor invata din clasa a IX-a, dupa prima etapa a repatizarii computerizate. In perioada 31 iulie – 1 august vor fi repartizati elevii care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara,…

- Numai puțin de 62.530 de firme și PFA-uri au fost radiate de la Registrul Comerțului in primele 5 luni din acest an, cu 75% mai multe decat anul trecut, potrivit unei Analize Sierra Quadrant. Este un record pentru economia romaneasca, un semnal de alarma avand in vedere ca multe dintre aceste companii…