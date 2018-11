Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va avea consultari cu partidele parlamentare, miercuri, de la ora 15,00, pe tema legislatiei din domeniul Justitiei. Programul consultarilor va fi urmatorul: de la ora 15,00 - Partidul Social Democrat; ora 15,30 - Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor; ora 16,00 -…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat partidele parlamentare la consultari, miercuri, de la ora 15,00, pe tema legislatiei din domeniul Justitiei. Potrivit Administratiei Prezidentiale, programul consultarilor va fi urmatorul: de la ora 15,00 - Partidul Social Democrat; ora 15,30 - Partidul…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat partidele parlamentare la consultari, miercuri, de la ora 15,00, pe tema legislatiei din domeniul Justitiei. Potrivit Administratiei Prezidentiale, programul consultarilor va fi urmatorul: de la ora 15,00 - Partidul Social Democrat; ora 15,30 - Partidul Alianta…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat partidele parlamentare la consultari, miercuri, de la ora 15,00, pe tema legislatiei din domeniul justitiei, a informat Administratia Prezidentiala. "Potrivit sursei citate, programul consultarilor va fi urmatorul: miercuri, 24 octombrie, de la ora ora 15,00 -…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat partidele parlamentare la consultari, miercuri, de la ora 15,00, pe tema legislatiei din domeniul justitiei, a informat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, programul consultarilor va fi urmatorul: miercuri, 24 octombrie, de la ora ora 15,00 – Partidul…

- Klaus Iohannis a trimis luni, 22 octombrie, o scrisoare președinților partidelor și formațiunilor politice reprezentate in Parlamentul Romaniei, prin care ii invita la consultari, la Palatul Cotroceni, pe tema legislației din domeniul justiției. Programul consultarilor va fi urmatorul:…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a virat subventii in valoare totala de 61.761.794,61 de lei in contul partidelor politice in luna septembrie, se arata intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES. Potrivit sursei citate, valoarea subventiei virata de AEP in contul fiecarui partid politic in…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a virat subventii in valoare totala de 61.761.794,61 de lei in contul partidelor politice in luna septembrie, se arata intr-un comunicat de presa.Valoarea subventiei virata de AEP in contul fiecarui partid politic in luna septembrie este repartizata…