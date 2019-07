Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea din Craiova organizeaza admitere la Facultațile de Agronomie și Horticultura pentru anul școlar 2019-2020 FACULTATEA DE AGRONOMIE Agricultura (invatamant la zi): 55 locuri la buget si 45 locuri cu taxa Agricultura (IFR): 75 locuri cu taxa Montanologie (invatamant la zi) 27 locuri la buget…

- Universitatea din Craiova va ofera posibilitatea de a face cariera in domeniul IT, inginerie sau in mass-media, politica, sociologie. FACULTATEA DE AUTOMATICA, CALCULATOARE SI ELECTRONICA Automatica si informatica aplicata (invatamant la zi): 80 locuri la buget si 20 locuri cu taxa Ingineria sistemelor…

- Universitatea ‘Dunarea de Jos’ din Galati va scoate la concurs pentru anul universitar 2019-2020 un numar de 1.510 locuri la buget, la ciclul I de studii universitare de licenta, si 2.172 cu taxa, se arata intr-un comunicat de presa transmis luni de biroul de presa al institutiei de invatamant superior.…

- Facultatea de Litere a Universitatii din Craiova desfasoara, in perioada 7 iulie - 21 iulie 2019, pentru cel de-al treilea an consecutiv Scoala de vara „Pregatire integrata pentru tranziția la invațamantul universitar".

- Universitatea Politehnica din București scoate la concurs 6.045 de locuri, dintre care 1.075 cu taxa, pentru examenul de admitere in ciclul de studii universitare de licenta, in anul universitar 2019-2020. Concursul se va desfasura, pentru trei dintre facultatile din cadrul U.P.B, chiar in momentul…

- In perioada 17-18 iunie 2019, Facultatea de Litere a Universitații din Craiova va gazdui cea de a patra ediție a conferinței internaționale Educational Role of Language – From theory to practice, from practice to theory, organizata in parteneriat cu University of West London (Marea Britanie), Education…

- Candidatii din acest an la concursul de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie ‘Grigore T. Popa’ din Iasi vor concura pe 2.055 de locuri, din care 725 sunt la buget. Potrivit unui comunicat de presa remis de UMF ‘Gr. T. Popa’ din Iasi, la Facultatea de Medicina vor fi disponibile 300 de locuri…

- Cel mai mare centru universitar din sud-vestul Romaniei, Universitatea din Craiova pune la dispozitie studentilor 2900 locuri la licenta-buget si 1680 locuri-buget la master. La taxa, candidatii pot opta pentru unul dintre cele 2692 de locuri cu taxa la licenta si 1260 locuri cu taxa la master.