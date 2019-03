Administrațiile locale, obligate să asigure iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate Senatorii au adoptat, miercuri, un proiect legislativ care prevede obligativitatea autoritaților administrației publice locale de a asigura iluminatul public al trecerilor de pieroni nesemaforizate. Neindeplinirea prevederilor va constitui contravenție și se va sancționa. Propunerea legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost adoptata in plenul Senatului […] Articolul Administrațiile locale, obligate sa asigure iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

