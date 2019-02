Stiri pe aceeasi tema

- Calin Nistor, procurorul-șef interimar al DNA, a declarat la bilanțul instituției ca, dupa mai multe solicitari ale Secției pentru investigarea magistraților de a prelua dosarul in care este anchetat Liviu Dragnea, DNA a trimis acesteia o copie a dosarului. Calin Nistor a declarat ca intre cele doua…

- Secția pentru investigarea magistraților a cerut preluarea dosarului Tel Drum de la DNA! Noua secție a trimis trei cereri in acest sens. Daca pe primele doua nu le-au motivat, in cea de-a treia, Secția a spus ca vrea dosarul Tel Drum pentru ca dețin informații potrivit carora e vizat și un magistrat,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a dat in judecata Comisia Europeana. Prin acest demers, Dragnea incearca sa obtina anularea raportului OLAF care a stat la baza dosarului Tel Drum in care este inculpat liderul PSD. Una dintre acuzațiile procurorilor DNA este de deturnare de fonduri europene.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu s-a prezentat joi la DNA, ci și-a trimis un avocat ca sa ia o copie a expertizei tehnice din dosar. A venit in schimb directorul Tel Drum, Petre Pitiș, care a facut declarații despre celebra valiza ajunsa la jurnaliștii RiseProject.