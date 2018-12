Stiri pe aceeasi tema

- Actrita si regizoarea Sondra Locke, fosta partenera de viata a lui Clint Eastwood si care a primit o nominalizare la premiile Oscar pentru rolul secundar din filmul "The Heart is a Lonely Hunter", a murit pe 3...

- Ea a murit din cauza unui cancer de san si oase, potrivit Radar Online, care a anuntat ca este inmormantata la "Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park & Mortuary". Locke a avut o relatie controversata de peste un deceniu cu Clint Eastwood, care a distribuit-o primul in "The Outlaw Josey Wales". …

- Robin Thicke si Pharrell Williams au fost condamnati definitiv pentru plagierea unei melodii a cantaretului Marvin Gaye in single-ul lor "Blurred Lines" si trebuie sa plateasca despagubiri de aproape 5 milioane de dolari mostenitorilor regretatului artist american, au informat joi mass-media din Statele…

- Interviu cu consulul general al Romaniei la Los Angeles, Cosmin Dumitrescu În cadrul manifestarilor menite sa marcheze Centenarul Marii Uniri, Consulatul General al României la Los Angeles, California, inaugureaza pe 1 Decembrie o expozitie inedita de fotografii din teatrul de operatiuni…

- Actrita Katherine MacGregor, care a capatat mare popularitate datorita interpretarii rolului doamnei Harriet Oleson in serialul 'Little House on the Prairie', ('Casuta din prerie') a murit la 93 de ani, a confirmat reprezentantul si avocatul sau, Tony Sears, citat de EFE. Katherine MacGregor…

- Stan Lee, scenaristul american care a creat pentru editorul Marvel Comics personaje emblematice, precum Spider-Man, X-Men si Hulk, a murit luni la varsta de 95 de ani, potrivit presei din Statele Unite, informeaza France Presse. Stan Lee a murit luni dimineata intr-un spital din Los Angeles, au scris…

- Un atac armat soldat cu 13 morti a indoliat Statele Unite ale Americii. Un barbat imbracat din cap pana in picioare in negru a deschis focul in cursul noptii de miercuri spre joi intr-un bar din localitatea Thousand Oaks, situata in apropiere de Los Angeles, unde avea loc o petrecere studenteasca, ucigand…

- Cascadora americana Kitty O'Neil, care a fost numita "cea mai rapida femeie din lume" a murit in Statele Unite, California, la varsta de 72 de ani.Chiar daca aceasta a decedat pe 2 noiembrie, moartea sa a fost confirmata abia azi, anunta Washington Post.