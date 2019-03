Acte necesare pentru intrarea în Marea Britanie, după Brexit| "Sunt foarte multi care ne intreaba daca mai pot merge acasa de Paste fara pasaport, doar cu buletinul. Da, pot merge. La Sectia Consulara primim zilnic 300-350 de cereri de pasapoarte, ceea ce creeaza o presiune foarte mare pe zona serviciilor consulare pe care le putem presta. Sunt altii care spun: 'nu mai plecati acasa de Paste pentru ca nu va veti mai putea intoarce'. Toate aceste lucruri se disemineaza in comunitate, creeaza probleme atat Ambasadei, cat si Consulatului. Oamenii trebuie sa inteleaga ca resursele noastre sunt limitate. Va cer rabdare si intelegere cu noi, dupa cum va pot promite… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

