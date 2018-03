Stiri pe aceeasi tema

- Drumul Basarabiei catre autonomie, independenta și apoi Unire cu Romania nu a fost ușor, fiind presarat cu numeroase pericole și amenintari. Totuși, oamenii politici din Basarabia, cat și cei aflati la Iași au inteles intorsatura istoriei și au cautat sa profite de șansa uriașa care se ivea pentru romani.…

- Vineri 23 martie 2018, ora 16, in Aula Magna "Mihai Eminescu" a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Matematica organizeaza, in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Iasi si Societatea de Stiinte Matematice din Romania, filiala Iasi, editia a 2-a a MathGala - Festivitate de premiere…

- Retailerul francez Carrefour, prezent pe piata locala din 2001, a achizitionat Quitoque, un start-up din Franta care livreaza mancare la domiciliu, intr-o miscare de a-si accelera prezenta pe piata comertului online, scrie Financial Times. Vino la ecomTEAM 2018, eveniment de traditie in Romania…

- La acest eveniment, vor participa aproximativ 100 de cercetatori si profesori din Romania (Iasi, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Targoviste, Sibiu), Republica Moldova (Chisinau), Austria, Elvetia, Franta, Germania, Italia, SUA. Evenimentul se inscrie printre actiunile consacrate Centenarului Marii…

- In anul 2017, OSIM a acordat Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava (USV) un numar de 27 de brevete de inventie, rezultat care claseaza universitatea suceveana pe primul loc intre institutiile de invatamant superior din tara, aceasta fiind urmata de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi…

- Acordul cadru vizeaza executarea de lucrari de intretinere periodica multianuala cu "straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece". Lucrarile trebuie executate pe sapte loturi administrate de DRDP Iasi, iar cea mai mare valoare este in cazul lotului 1, Sectia Drumuri Nationale (SDN)…

- Cica ” Strategia de turism a Iasului ” a fost intocmita de niste experti. Unii chiar de la Facultatea de Geografie a Universitatii ” Al. I. Cuza “, cica. Iar printre mirobolantele chestii propuse de acesti magistrali experti e si una absolut supercalifragelistica : reconstruirea halei metalice proiectate…

- Performanța pentru doua echipe de studenți de la Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica a Universitații din Craiova, la Concursul International MCU Rally Car 2018, etapa europeana. Competiția a fost organizata de firma Renesas in cadrul Embedded WorD, la Nurnberg, ...

- Primaria municipiului ii invita pe buzoieni la un spectacol de muzica populara susținut de Orchestra „Lautarii” din Chisinau la Sala Sporturilor din Buzau. Concertul va avea loc pe data de 17 martie și are loc in contextul sarbatorii Centenarului Romaniei Mari. Spectacolul va aduce pe aceeași scena…

- Pe baza surselor publice care au acoperit subiectul pe parcursul ultimului an, a informatiilor furnizate de primarii, companii si a interviurilor efectuate, 38 de orase mari, medii si mici din tara au, in faza de plan, in derulare sau deja finalizate peste 200 de proiecte tip Smart City, se arata in…

- Chiar daca vioara si acordeonul sunt cel mai des asociate cu muzica populara, cu „PRIMUS Duo” ele devin instrumentele subtilitatii si perfectiunii clasice. Violonistul portughez David Filipe si acordeonistul din Republica Moldova – Pavel Efremov au fondat “PRIMUS Duo” la inceputul anului 2017, optand…

- Astazi va invit sa ne ascultati cu relatari despre primul Concert in noua formula a Cvartetului iesean Ad libitum – in context ii spunem la multi ani violoncelistului Filip Papa, tot Filarmonica Moldova a generat la numai o zi distanta, un alt eveniment care devine din …

- Satul natal al președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a votat sambata o declarație simbolica de unire cu Romania. Astfel, peste 500 de localnici din Sadova, printre care și primarul și mai mulți consilieri, și-au pus semnatura pe document. Localitatea aflata in raionul Calarași a beneficiat direct…

- Un tanar de 25 de ani, din Iasi, care conducea un autoturism pe strada Bistritei, din Piatra-Neamt, a intors brusc, la indemnul tatal lui, se pare, si s-a ciocnit cu masina sefului ITM Neamt. „Eu n-am avut nicio vina, dar nici nu am putut face nimic ca sa evit impactul”, a declarat Ioan Popescu, seful…

- Roxana Diaconu s-a nascut in urma cu 35 de ani, la inceputul lunii mai, in Botoșanii lui Iorga, asa cum ii place sa spuna. A absolvit Facultatea de Istorie și modulul masteral Istoria evreilor și Ebraistica din cadrul Universitații ”Al.I. Cuza” Iași. A fost, apoi, angajata ca muzeograf la Muzeul de…

- Jucatoarele romane de tenis Monica Niculescu si Sorana Cirstea se vor infrunta in prima runda a probei de simplu la turneul WTA de la Indian Wells (California), competitie din categoria Premier Mandatory, dotata cu premii totale de 8.648.508 dolari. Niculescu (30 ani, 71 WTA), venita din calificari,…

- Urmaresc cu mare atenție presa și programele televizate ce țin de viața politica și economica a Moldovei basarabene. Se discuta mult despre corupție, limba vorbita, educație, sanatate, agricultura și doar în treacat despre ridicarea nivelului de trai al populației, ceea…

- Senatorul roman (PNL), Iulia Scantei, a declarat ca Parlamentul Republicii Moldova a refuzat sa dea curs invitației de a avea o ședința comuna a Parlamentelor Romaniei și Republicii Moldova care ar fi trebuit sa aiba loc la Iași sau la Chișinau. Mai jos reproducem declarația acesteia din contul de social…

- Fostul fundas al echipei FCSB, Gabriel Enache, ajuns in aceasta iarna la Rubin Kazan, a marturisit ca tinerii fotbalisti ai vicecampioanei sunt afectati de criticile venite dinspre finantatorul clubului, George Becali. "Am vazut ca pe unii copii din echipa ii afecteaza foarte tare. Eu spun…

- De-a dreptul SCANDALOS si REVOLTATOR ceea ce dezvaluie si acuza o studenta eminenta a Facultatii de Medicina din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) “Grigore T. Popa” din Iasi. Totul a plecat de la ceea ce s-a intamplat in timpul unui examen la disciplina Farmacologie. Concret, Ariana-Ioana…

- Prezentat de Tudorel Toader in 22 februarie 2018 Avem o justitie - unii spun ca este buna, altii spun ca este rea. Justitia trebuie sa fie egala pentru toti, trebuie sa fie in slujba cetateanului, trebuie sa fie buna, nu si rea! In urma cu sase luni, se implineau sase luni de la preluarea demnitatii…

- „Din 2010, am ridicat problema în Germania și în toata Europa pentru ca se dadeau credite neperformante de la Banca de Economii. În 2013-2014, PL a avut mai multe acțiuni, prin care ridicam problema ca banii de la BEM sunt scoși peste hotare și ca lucrurile nu sunt în…

- Nascut pe 12 februarie 1939, la Chisinau, Boris Craciun s-a stabilit inca din copilarie la Iasi, iar apoi a absolvit Facultatea de Filologie - Istorie a Universitatii „Al. I. Cuza" Iasi. Romancier, dramaturg, reporter, editor, el a fost membru al Uniunii Scriitorilor din Romania si fondator al Editurii…

- Clujul, in topul destinațiilor aeriene din Romania Numarul biletelor de avion cu destinația Romania a fost mai mare cu 29%, destinațiile principale fiind București, Iași, Cluj și Timișoara, conform statisticilor celei mai mari agenții de turism online din Romania, Vola.ro. Volumul vânzarilor…

- De asemenea, maine, de la ora 19, in Atrium, va avea loc concertul „Din dor de dragoste", sustinut de Filarmonica de Stat „Moldova" Iasi. Pe scena vor urca artistii Corului Academic „Gavriil Musicescu", coordonat de dirijorul Doru Morariu. Vocile vor fi acompaniate la pian de Adina Alupei si Razvan…

- Tatiana Jizdan are 30 de ani, este nascuta la Anenii Noi, satul Geamana. Și-a facut studiile in Romania și a devenit invațator pentru clasele primare și preșcolare in Romania. A activat 2 ani la Chișinau, la o gradinița privata, dar salariul mizer pe care il primea a facut-o sa renunțe și sa plece din…

- Un numar de 8.646 de carti pentru copii si adolescenti in limba franceza vor fi distribuite in 54 de scoli si licee din 13 orase si comune, intre 19 si 27 februarie, de catre membrii Asociatiei pentru Distributia Internationala de Carti, Lucrari si Reviste Francofone (Association pour la Diffusion…

- Concertul este organizat de catre Complexul Muzeal National „Moldova" Iasi, prin Muzeul Stiintei si Tehnicii „Stefan Procopiu", in parteneriat cu Fundatia „Crescendo International". Recitalul va avea loc miercuri, pe data de 14 februarie, de la ora 18.00, la Palatul Culturii, in Sala Voievozilor. Programul…

- Operatorul low-cost romanesc Blue Air anunța lansarea unei rute noi, spre una dintre cele mai dorite destinații de vara. Astfel, potrivit unui comunicat al companiei, începând din 16 iunie, pasagerii Blue Air vor putea zbura de pe Aeroportul Internațional Otopeni spre Palma de Mallorca.…

- Teatrul National „Mihai Eminescu" din Chisinau s-a intors dintr-un turneu efectuat la Iasi si Bucuresti in perioada 23-29 ianuarie. Acesta a avut loc in cadrul proiectului „Teatrul romanesc la Bucuresti, Iasi si Chisinau", organizat in contextul Centenarului Unirii.

- Astazi ne gandim mai mult decat oricand la creația muzicala și la viața muzicala romaneasca de acum 100 de ani. Cand la Iași aveam o infloritoare stagiune de concerte și era inființata Societatea Enescu. O fila cu vechime de 100 de ani, a carei istorie este strans legata de istoria celei mai redutabile…

- Inainte de 1989, fiecare inceput de an era marcat de o efervescenta inghesuiala a unor artisti, nu putini, de a omagia cuplul dictatorial. Elena Ceausescu era nascuta pe 7 ianuarie, iar Nicolae pe 26 ianuarie. Imediat dupa Revelion, odele, fie muzicale, literare ori plastice, incepeau sa curga spre…

- Cine este Petru Bogdan Cojocaru, ministrul propus la Comunicații, in locul lui Lucian Șova. Este șeful Organizației TSD Iași, consilier județean din partea PSD. A candidat la alegerile parlamentare, pe locul 7, pe lista PSD Iași, dar nu a reușit sa intre in Parlament. Petru Bogdan Cojocaru s-a nascut…

- Peste 2.500 de persoane au ignorat, astazi, temperaturile scazute si au venit in Piata Unirii din Iasi pentru a aniversarea a 159 de ani de la Unirii Moldovei cu Tara Romaneasca, manifestari la care iau parte si Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, si principele Radu. In prezenta Altetei…

- In data de 17 ianuarie 2018, in Sala de Expozii a ICR Beijing, a avut loc vernisajul Expoziției de Pictura „Satisfashion”, semnata de catre artistul Obie Platon. Evenimentul de succes a fost deschis de domnul Constantin Lupeanu, directorul ICR Beijing. Doamna Xu Wei, angajata a institutului, prezentandu-l…

- • la selectie s-au inscris numai 23 de persoane, desi erau oferite 300 de locuri de munca • numai 19 oameni au participat la interviu • rezultatele vor veni saptamina viitoare • Selectia de lucratori in domeniul agricol, in Portugalia, la cules de zmeura, ce a avut loc la mijlocul acestei saptamini…

- Teatrul National „Mihai Eminescu" din Chisinau va juca doua dintre cele mai recente premiere ale sale pe scena Teatrului National „I.L. Caragiale” din Bucuresti – „Steaua fara nume”, de Mihail Sebastian, in regia lui Alexandru Cozub, pe 27 ianuarie, si „Balamucul vesel”, de S.T. Burke, in regia lui…

- Un tanar in varsta de 19 ani, student in primul an la Facultatea de Informatica din cadrul Universitatii 'Alexandru Ioan Cuza' din Iasi, a fost gasit spanzurat in curtea casei in care locuia alaturi de familie in zona Podu de Fier. Prof.univ.dr Diana Cimpoiesu, coordonatorul UPU-SMURD Iasi, a declarat…

- La Vama Sculeni s-au gasit bancnote false. Echipa de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni a depistat un barbat, cu cetatenie romana si Republica Moldova, care detinea trei bacnote de cate 100 dolari. Nimic deosebit pana aici, doar pana in momentul cand acestea s-au dovedit a…

- Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni a depistat un barbat, cu cetatenie romana si Republica Moldova, care detinea trei bacnote de cate 100 dolari, false. In data de 11 ianuarie, in jurul orei 04.30, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni -…

- Originar din Roman, judetul Neamt, barbatul s-ar fi convertit la islam in timp ce se afla intr-o inchisoare din Germania, existand informatii ca intentiona sa se radicalizeze. „Desi era plasat sub control judiciar, inculpatul Birzu Cristian si-a manifestat intentia de a parasi Romania, prin orice mijloc…

- Ctitorie a domnitorului român Ștefan cel Mare, Manastirea Putna din județul Suceava, România, a fost locul unei ceremonii impresionante în prima zi a anului 2018. Tineri ai Asociatiei Studentilor Crestini Ortodocsi România (ASCOR), care au participat la o tabara de iarna,…

- EMOTIONANT… Un drapel tricolor, cu o lungime de 100 de metri, a legat, in ultima zi din 2017, cele doua maluri ale Prutului, marcand intrarea in Anul Centenar al Marii Uniri din 1918. Sute de oameni din Bucuresti, Cluj-Napoca, Ploiesti, Iasi, Vaslui, Barlad, Chisinau, Balti au pus umarul la desfasurarea…

- Ionela Loredana Branisteanu are 30 de ani, este interpreta de muzica populara si profesor de canto popular in cadrul Asociatiei Culturale ”Ozana”. De loc din comuna Vanatori-Neamt, Ionela a devenit o prezenta constanta si apreciata la mai toate manifestarile cultural-artistice, din zona Neamtului…

- CFR Calatori introduce, in perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2018, reduceri tarifare la "Trenurile Zapezii" care au ca punct de destinatie, plecare sau tranziteaza statiunile montane de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei si Piatra Neamt. Potrivit companiei, călătorii vor avea reduceri…

- Anul 2017 a debutat la Iasi sub auspiciile anchetelor si condamnarilor unor personalitati locale, unii dintre acestia fiind in vizorul procurorilor anticoruptie. *** Pe 9 ianuarie, Doina Azoicai, prorector al Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr.T. Popa" din Iasi, a fost nevoita sa…

- Este oficial. Targul de Craciun pe care Primaria Capitalei voia sa-l organizeze in Piața Victoriei nu avea avizul de la Poliția Rutiera. Dupa ce s-a aflat ca Primaria Municipiului București vrea sa organizeze un targ in Piața Victoriei toata lumea s-a intrebat: cum a dat Poliția Rutiera aviz (obligatoriu…

- Autor: Stelian ȚURLEA Juriul proiectului Scriitorul lunii/ Scriitorul anului l-a desemnat laureat pentru septembrie 2017 pe Adria G. Romila, pentru romanul Zeppelin, o carte-meditație despre prezent, trecut, destin, visare, imaginar, impletite simbolic intr-o serie de teme care investigheaza și ilustreaza…