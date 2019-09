Trei barbati din Bacau au fost retinuti, fiind suspectati ca au racolat trei fete, cu varste cuprinse intre 11 si 17 ani, si le-au le-au obligat sa se prostitueze si sa cerseasca. Deseori, barbatii le-au aplicat corectii fizice fetelor, nemultumiti de banii incasati potrivit news.ro

Procurorii DIICOT din Bacau au retinut trei barbati, susectati trafic de minori, viol, proxenetism si exploatarea cersetoriei.

”In urma cercetarilor efectuate in cauza s-a retinut faptul ca, in seara zilei de 14 august 2017, o minora, la acea data in varsta de 11 ani, internata in cadrul unui complex…