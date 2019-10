Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta seara pe strada Cluj din Timișoara, la intersecția cu strada 1 Decembrie 1918. Conform primelor informații oferite de IPJ Timiș, un autoturism care circula pe strada Cluj, dinspre Complexul Studențesc, a surprins și accidentat un barbat la intersecția…

- Un accident deosebit de grav a avut loc in Turnu Magurele, in urma caruia toti cei 3 ocupanti au unei masini au murit. La volanul mașinii se afla patronul restaurantului FSN, Nicu Daciu. Pasageri erau bucatarul restaurantului și un alt barbat cunoscut in Turnu Magurele ca Fane “Casetaru”. https://www.romaniatv.net/tragedie-pe-sosea-un-afacerist-bucatarul-sau-si-inca-un-angajat-au-murit-intr-un-teribil-accident_487961.html

- Doi barbați și-au pierdut viața in urma unui accident petrecut in aceasta seara. Cei doi circulau cu un autoturism pe drumul pietruit care leaga Beba Veche de Valcani, in vestul județului Timiș. „In jurul orei 21.00, am fost solicitați sa intervenim pentru degajarea unui autoturism rasturnat intr-un…

- O persoana a fost grav ranita intr-un accident petrecut in aceasta dupa-amiaza in apropere de Cleja, pe Drumul European E 85. La fața locului au ajuns serviciile de urgența. Victima primește ajutor de specialitate din partea unui echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța. Martorii susțin ca pe sensul…

- Cel puțin 50 de imigranți clandestini au murit și peste 20 au fost raniți joi dupa ce microbuzul in care se aflau a fost implicat intr-un accident rutier in sud-estul Turciei, a anunțat un guvernator local, potrivit Reuters.- in curs de actualizare

- Accident cumplit, duminica dimineața dupa ora 5, între un autoturism și o duba plina de pepeni. Cele doua s-au ciocnit frontal, în urma unei depașiri, iar 7 oameni au fost încarcerați. Trei au murit pe loc, transmite Realitatea TV.

- Una dintre femeile ranite grav in urma accidentului produs in noaptea de 29/30 iunie pe drumul European 581, pe raza localitatii Badeana, a murit dupa o saptamana. Este vorba de tanara de 34 de ani, care se intorcea alaturi de familie si prieteni din concediul petrecut in Grecia.

