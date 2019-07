Accident Sărățel: Bucureștean vitezoman, ieșit în decor Un accident rutier a avut loc, sambata seara, pe DN 15A, langa calea ferata din localitatea Sarațel. Un barbat din București, care se afla la volanul unui autoturism, a calcat prea tare pedala de accelarație și a ieșit in decor. O persoana, pasagera in autoturism, a fost ranita ușor. Langa calea ferata din localitatea Sarațel a avut loc un accident rutier. Un barbat din București care se afla la volanului unui autoturism nu a redus viteza și a pierdut controlul mașinii, ieșind in decor aproximativ 300 de metri. O tanara care se afla ca pasager in mașina bucureșteanului, a fost ranita ușor și… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

