Accident rutier pe DN 13A-Harghita. Doua persoane ranite. Traficul este blocat

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN 6, in localitatea Ghimpati, judetul Giurgiu.Potrivit Infotrafic, trei persoane au fost ranite in accident.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6 E60 , in localitatea Ghimpati, judetul Giurgiu, a…

- Traficul rutier este blocat, vineri, pe DN 13A, in județul Harghita, din cauza unor copaci cazuți din cauza greutații zapezii pe drum, relateaza Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca circulatia rutiera pe DN 13A Odorheiu Secuiesc - Praid este intrerupta…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Mures, pe DN14A Sibiu ndash; Tarnaveni, pe raza localitatii Botorca kilometrul 14 , a avut loc un accident in care au fost implicate doua autoturisme.In urma evenimentului trei persoane au fost ranite grav.Traficul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este intrerupt pe DN 2 Roman ndash; Suceava, la intersectia cu DJ 208, in afara localitatii Tetcani, in judetul Neamt, din cauza unui accident produs pe fondul neacordarii de prioritate.In urma impactului intre…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN72 Targoviste Gaesti, la km 9 200 de metri, in zona localitatii Picior de Munte judetul Dambovita , a avut loc o coliziune intre doua autoturisme.In urma impactului, doua persoane au fost ranite. Traficul rutier este…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe DN 5, pe sensul Bucuresti Giurgiu, la kilometrul 13 500 metri, in localitatea Jilava, judetul Ilfov, in urma impactului dintre un autocamion si doua autoturisme.Evenimentul rutier s a soldat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1C E576 Dej Cluj Napoca, la km 41 150 de metri, la iesirea din orasul Gherla catre municipiul Cluj Napoca judetul Cluj , a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si un tir.In urma impactului,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Vrancea, traficul rutier pe DN2 E85 Focsani ndash; Ramnicu Sarat, se desfasoara pe un fir, alternativ in ambele sensuri, la kilometrul 165 din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme.In urma…