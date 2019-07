Accident la Iclod: mașină făcută PRAF după ce s-a ciocnit cu un autobuz Potrivit ISU Cluj, o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj de prim ajutor SMURD au intervenit pentru a gestiona o situație de urgența ca urmare a unui accident rutier care a avut loc pe raza localitații Iclod. Evenimentul s-a petrecut în jurul orei 13:40 și a implicat un autoturism și un autocar. O femeie în vârsta de circa 55 ani, pasagera în autoturism, a fost consultata de catre echipajul SMURD. Aceasta era conștienta, dar acuza dureri la nivelul membrelor și a fost transportata la spital. Din fericire, nicio persoana din autocar nu a solicitat… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație a avut loc astazi, in jurul orei 13:40, in localitatea Iclod. Din primele informații, in accident sunt implicate un autoturism și un autocar. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj de prim-ajutor SMURD din…

- Un accident rutier grav a avut loc vineri. In eveniment au fost implicate un autocamion si un autoturism, in localitatea Secuienii Noi, judetul Neamt. La fata locului s au deplasat patru echipaje de pompieri cu o Descarcerare grea, o autospeciala de stingere, TIM si SMURD.Potrivit ISU Neamt, un barbat,…

- Cel putin 25 de persoane, inclusiv 21 de copii, au fost ranite in urma coliziunii dintre un autocar cu turisti si o masina, in landul Turingia, situat in partea de est a Germaniei, potrivit ziarului Thueringer Allgemeine, care a citat surse din politie.

- Un sofer in varsta de 60 de ani care conducea un autoturism a decedat dupa ce a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autobuz de pe linia 220 pe...

- Un accident de circulatie s-a produs marti seara, in jurul orei 18, pe drumul judetean 100B din comuna Potigrafu. Un autoturism ce se deplasa din directia Balta Doamnei catre DN1 s-a rasturnat pe un teren viran, o persoana fiind ranita grav. Alte trei persoane aflate in autoturism au fost…

- Accident VIOLENT duminica dimineața, produs de o tanara de 20 de ani, care consumase alcool. Cinci persoane ranite dupa ce masina a intrat intr-un cap de pod Cinci persoane au fost ranite, duminica dimineata, dupa ce au intrat cu masina intr-un cap de pod, la Turda, județul Cluj. Una dintre cele cinci…

- O tanara politista care a fost ranita intr-un accident in judetul Iasi si-a manifestat revolta pe Facebook fata de dotarile proaste ale institutiei, numind autoturismele drept "masini ale mortii". Reactia IPJ Iasi a venit sambata dimineata. Conducerea sustine ca autoturismul implicat in accident corespundea…

- O tanara de 24 de ani a murit si un barbat de 30 de ani a fost grav ranit in urma unui accident produs miercuri dimineata, pe DN 1, in localitatea Vladeni, in care au fost implicate un autocar cu turisti si...