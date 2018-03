Stiri pe aceeasi tema

- Doua victime inconstiente, intubate, iar alte doua victime constiente, cu politraumatisme, au fost transportate la spitalele Floreasca si Elias din Capitala, in urma accidentului grav produs in nordul Capitalei, in care au fost implicate trei masini. Accidentul s-a produs, duminica seara,…

- Patru persoane au fost ranite, dintre care trei nu sunt constiente, in urma unui grav accident rutier produs in Bucuresti, in care au fost implicate trei autoturisme, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Accidentul s-a produs, duminica seara, la intersectia…

- Traficul va fi restrictionat sambata pe anumite artere din Capitala, in contextul desfasurarii la Sala Palatului a Congresului PSD.Brigada Rutiera a Capitalei informeaza ca debarcarea si imbarcarea participantilor la congres se vor face pe banda I pe calea Victoriei, intre str. Stirbei Voda…

- "O fetița in varsta de 13 ani a vrut sa iși viziteze bunicii, insa nu a mai apucat sa urce pana la etajul 9 in blocul din Sectorul 2 al Capitalei. Știți de ce? Pentru ca un barbat in varsta de 41 de ani a agresat-o in fața liftului. Acest individ a fost condamnat anterior pentru viol, dar in octombrie…

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, a precizat joi ca vremea va fi vineri și mai geroasa in București, precizand ca exista probleme cu sistemul de termoficare in doua sectoare: 2 si 6. Gabriela Firea, Primarul general al Capitalei a anuntat ca vineri vremea va fi si mai geroasa in Bucuresti, care se…

- Focuri de arma in sectorul Botanica al Capitalei. Un barbat de 45 de ani a ajuns noaptea trecuta la spital dupa ce a fost impuscat in brat. Una dintre versiunile examinate de politie este cea de tentativa de omor la comanda.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat ca se intervine in flux continuu, inca de azi noapte pentru curațarea drumurilor din Capitala. Firea a precizat ca, anul acesta, in Capitala avem 12 mașini de topit zapada și acestea vor fi amplasate in mai multe zone din București.”In…

- Moartea celor doi agenți de paza descoperiți azi dimineața intr-o cladire dezafectata din Sectorul 5 al Capitalei a fost cauzata, cel mai probabil, de intoxicația cu monoxid de carbon. Barbații au murit in somn din cauza emanațiilor de gaze ale unui dispozitiv pe care il foloseau pentru a se incalzi.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, marti, la comandamentul de iarna, ca scolile si gradinitele din Bucuresti, care apartin de sistemul de stat, vor fi inchise toata saptamana, din cauza viscolului si a gerului. -continua-

- Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, a convocat sedinta comisiei pentru situatii exceptionale. Scopul intrunirii este de a antrena toate serviciile pentru a face fata ninsorii care ingreuneaza circulatia transportului in Capitala.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat duminica in cadrul comandamentului de iarna ca sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Bucurestiului 1.039 de utilaje, din care 671 apartin operatorilor de salubritate iar restul - institutiilor subordonate municipalitatii.Citeste…

- Un tanar in varsta de 23 de ani a injunghiat mortal un vecin in scara unui bloc din Sectorul 3 al Capitalei. Atunci cand politistii au ajuns la fata locului, au descoperit, in apartamentul in care agresorul locuia, si cadavrul iubitei lui in varsta de 24 de ani. Anchetatorii au descoperit…

- Scolile din capitala vor fi inchise luni si marti, a anuntat, duminica, primarul Capitalei, Gabriela Firea. Ea a precizat ca aceasta perioada ar putea sa fie extinsa. Decizia a fost luata in contextul in care va intra in vigoare o avertizare cod portocaliu de ninsori si viscol emisa de...

- Un politist a ajuns la spital, sambata dimineata, fiind lovit de o masina in timp ce verifica actele unui sofer, pe Splaiul Unirii din Capitala. Soferul care a provocat accidentul era baut.

- Patru locuitori ai Capitalei au fost retinuti de fortele de ordine si procurori. Indivizii, cu varstele cuprinse intre 25 si 36 de ani, sunt suspectati de prepararea si comercializarea drogurilor in proportii deosebit de mari in Chisinau.

- Un șofer a fost, fara voia lui, implicat intr-un spectaculos accident rutier in urma caruia a plonjat in Raul Dambovița cu tot cu autoturismul pe care in conducea. Din fericire, omul a scapat teafar, insa, pentru mai multa siguranța, a fost preluat de un echipaj medical al unei ambulanțe chemata de…

- Dorin Chirtoaca și-a anunțat demisia din funcția de primar al Capitalei. Potrivit Codului Electoral, alegerile au loc in urmatoarele situații: a) daca consiliul a demisionat, a fost dizolvat ori componenta lui s-a redus cu mai mult de 1/3 din numarul stabilit de Legea privind administratia publica locala;…

- Spelunca de comercializare a drogurilor a fost descoperita in apartamentul unui barbat de 50 de ani din sectorul Buiucani al Capitalei. Potrivit oamenilor legii, in urma perchezitiilor efectuate in locuinta suspectului a fost depistat si ridicat un aparat confecționat artisanal.

- Cererea de locuinte in zona Aviatiei, din Capitala a sporit odata cu startul anului 2018 pe fondul numarului mare de specialisti romani veniti din orasele secundare, angajati in posturi cheie la companiile din zona Barbu Vacarescu - Floreasca - Pipera, potrivit companiei de consultanta imobiliara…

- Pe mai multe strazi din Capitala miercuri, 14 februarie, va fi sistata apa la robinet. Furnizarea apei potabile va intrerupta intre orele 09.00 si 16.00, timp in care vor fi efectuate lucrari de inlocuire a robinetelor si a apometrelor, transmite IPN.

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat, marti, la evenimentul „70 de ani intr-un Centenar”, dedicat sarbatoririi a sapte decenii de la formarea statului Israel, ca in bugetul de anul acesta al PMB a fost introdusa „o suma necesara” pentru „refacerea din radacini a Cartierului Evreiesc…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, și primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-au intalnit joi, la sediul municipalitatii. Edilul-șef a anunțat, pe Facebook, ca a discutat cu diplomatul american despre proiectele care vor fi implementate anul acesta in Bucuresti, respectiv construirea unor spitale…

- Cererea pentru locuințe de inchiriat aflate in zona de nord a Capitalei a crescut cu circa 30%-40% la inceputul anului 2018 fața de perioada similara a anului trecut. Motivul? Numarul tot mai mare de angajați care vin in București pentru a lucra in marile companii care iși au sediile in zona. Cartierul…

- Reteaua de restaurante KFC anunta deschiderea unei noi locatii in Bucuresti, a carei investitie se ridica la suma de 1 milion de euro. Astfel, lantul ajunge la 70 de unitati pe plan national, in Bucuresti noul restaurant fiind cu numarul 28. Abordat intr-o maniera mai putin conventionala, restaurantul…

- Astazi in cadrul ședinței saptaminale a serviciilor primariei capitalei, s-a anunțat ca pentru spalarea strazilor s-au cheltuit circa 27 de mii de lei, noteaza Noi.md. Reamintim ca in zilele de odihna, in fiecare sector al Capitalei au fost repartizate cite doua autospeciale, care au spalat noroiul…

- Dragoș Birligea, șoferul drogat care a provocat accidentul in lanț in centrul Capitalei , a facut primele declarații. Barbatul a fost preluat de polițiști, dupa ce a fost externat, și dus la audieri. El a spus ca nu a intenționat sa provoace accidentul, așa cum l-a acuzat soția lui. Dragoș Birligea…

- Un muncitor a fost prins sub o placa de beton in timp ce executa lucrari pe un santier. Potrivit ISU Ilfov-Bucuresti, muncitorii de pe santier efectuau lucrari pentru repararea unui cablu electric subteran intr-o groapa de aproximativ un metru adancime, cand pamantul s-a surpat si l-a prins pe unul…

- Un barbat din Capitala a ajuns pe mana polițiștilor, dupa ce a spart geamul unei mașini și a furat CD Player-ul. Incidentul a avut loc noaptea trecuta in curtea unui bloc din centrul Capitalei.Suspectul spune insa ca radioul ii aparține."L-am luat de la reparație.

- O femeie a fost surprinsa in timp ce isi tinea copilul pe brate la volan. Mai mult, soferita a incalcat regimul de viteza. Aceasta conducea cu 80 de kilometri pe ora pe strada Mihai Viteazul din sectorul Riscani al Capitalei. Imaginile video au fost postate pe o retea de socializare de catre un martor.…

- Pe strada Coralilor, din Sectorul 1 al Capitalei, a parut de cateva saptamani o groapa ”a nimanui”, in care zeci de soferi si-au facut praf rotile autoturismelor, dar despre care autoritatile spun ca nu știu nimic. Groapa are o lungime de aproximativ un metru, o latime de 40 de centimetri si o adancime…

- O fabrica de haine contrafacute, ce erau inscriptionate cu diverse marci cunoscute, precum si un depozit in care erau tinute articolele vestimentare aduse din Turcia, au fost gasite de politistii ilfoveni in Orasul Pantelimon, respectiv in Sectorul 2 al Capitalei. Hainele erau apoi vandute in mai…

- Un italian a ucis un roman, in centrul Capitalei. Un italian a fost reținut, vineri, dupa ce a injunghiat mortal un barbat, in zona Unirii, din Capitala. Trupul neinsuflețit al barbatului a fost gasit in scara unui bloc. Vom reveni cu amanunte!

- Un tanar dintr-o comuna de langa București a pus la punct un plan ingenios de a scoate bani. Se dadea comisar-șef in cartierul Floreasca din Capitala și cerea bani de la oamenii carora le spunea ca poate sa le rezolve anumite probleme. Anul trecut tanarul de 34 de ani l-a abordat pe proprietarul…

- Echipele medicale de urgenta au intervenit, duminica, in ajutorul pasagerilor unui autoturism care s-a prabusit in raul Jiu, in zona Campul lui Neag (Uricani). Doua dintre victime au ramas incarcerate, in timp ce o femeie, de 38 de ani, a reusit sa se salveze. Microbuz rasturnat intr-o rapa,…

- Carambol pe șoseaua Olteniței din Capitala, pe 11 ianuarie. Un șofer – care nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul volanului – a lovit 7 mașini parcate regulamentar, noaptea trecuta, pe șoseaua Olteniței din sectorul 4 al Capitalei. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, dar…

- Pompierii bucureșteni au intervenit, joi, pentru a scoate un cadavrul unui barbat din Lacul Titan, din sectorul 3 al Capitalei. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții ISU București-Ilfov, ajunși la fața locului, se putea observa un corp la aproximativ 20 m de mal. Scafandrii au intrat…

- O noua pana de curent a afectat, pentru scurta vreme nordul Capitalei. Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica anunta ca a avut loc un defect in reteaua distributie, fiind afectate cartierele Baneasa si Pipera.

- Directia Transport a Capitalei si-a stabilit prioritatile pentru acest an. Din cele 720 de milioane de lei alocate, vor fi reparate strazi si treceri subterane, vor fi asamblate troleibuze, dar si vor fi instalate mai multe semafoare sonore pentru orbi. In prezent, in Capitala sint sapte semafoare…

- Valoarea taxei de salubritate, numita și taxa de gunoi a crescut in mai toate sectoarele din Capitala. Deși unii primari anunțau in campania electorala din 2016 ca aceasta va fi gratuita, ei nu s-au ținut de cuvant. In unele cazuri, taxa de gunoi a fost dublata. Spre exemplu, in sectorul 4 al Capitalei,…

- Un obiect luminos a putut fi vazut pe cer, in prima zi a anului, in zona Drumul Taberei din Capitala. Nu a fost vorba despre un meteorit, cum probabil s-au gandit mulți cei care au vazut obiectul luminos. Specialistii Agentiei Spatiale Europene au venit cu raspunsul. Inițial, cei care au vazut obiectul…

- La doi pasi de hotelul Intercontinental, unul dintre simbolurile Capitalei, Bucurestiul arata ca un ghetou. Oamenii strazii dorm pe trotuar langa pubele de gunoi. Zeci de spatii comerciale sunt inchise. Grafitti peste tot, gunoaie, si mirosuri intepatoare.

- Lantul de magazine Profi a devenit in acest an cel mai extins retailer din Romania dupa ce a deschis 195 de unitati noi, apropiindu-se de pragul de 700 de magazine. Compania este lider si dupa numarul de deschideri din acest. Acelasi titlu l-a primit si anul trecut cand a inaugurat 134 de unitati.…

- Miliardarul Ion Tiriac revine în forta pe piata rezidentiala din Capitala si pregateste lansarea proiectului „Ansamblu Rezidential Grant”. La începutul lunii decembrie proiectul realizat de arhitectii si proiectantii de la Outbox Studio si Studio 10M a fost declarat câstigator…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Judetean Buzau, Adriana Bunila, in total unsprezece persoane au ajuns miercuri la spital in urma accidentului de la Scoala Generala nr. 1. Noua dintre ele au fost duse la spital cu ambulantele, iar doua au ajuns ulterior, cu masinile personale. La…

- O femeie de 66 de ani a trait clipe de groaza, dupa ce un tanar a incercat sa o violeze. Incidentul s-a petrecut noaptea trecuta in sectorul Centru al Capitalei. Femeia a reușit sa scape din mainile agresorului și a cerut ajutorul Poliției.

- Anul 2018 va aduce chirii mai echilibrate pentru birourile noi din polii de business ai Capitalei, acolo unde se concentreaza cele mai multe cladiri noi de birouri, potrivit unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara, remis miercuri AGERPRES. Daca in urma cu cinci ani, chiriile…

- Oamenii legii din Chisinau au descins concomitent mai multe perchezitii autorizate in contextul combaterii traficului ilicit de droguri pe teritoriul Capitalei. Fortele de ordine au intervenit la efectuarea perchezitiilor la domiciliile a sase indivizi cu varstele cuprinse intre 20 ani si 30 ani, domiciliati…