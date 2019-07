Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a petrecut in urma cu putin timp, pe DN 6, in localitatea olteana Daneasa. Potrivit IPJ Olt, in urma coliziunii frontale dintre doua autoturisme, mai multe persoane au ramas incarcerate. Traficul este blocat pe ambele sensuri.

- 6 vehicule au fost implicate in accidentul rutier produs pe DN 65, la Priseaca: un microbuz transport persoane, o autoutilitara de transport vehicule, un autotren și 3 autoturisme. Din informațiile preliminare, sunt 16 persoane ranite, informeaza ISU Olt.

- Un ACCIDENT rutier a avut loc duminica seara, in Alba Iulia, zona Partoș. Doua persoane incarcerate dupa o coliziune intre doua autoturisme Detașamentul de pompieri Alba-Iulia intervine cu o autospeciala și descarcerarea la un accident rutier, in Alba-Iulia zona Partoș, sunt doua autoturisme implicate…

- Trei autospeciale de Politie au fost lovite de un copac doborat de furtuna, sambata dupa-amiaza, in fata sediului Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Braila, transmite Agerpres. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila si angajati…

- F.T. In noaptea de marți spre miercuri, polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale Prahova au depistat trei minori, toți din Ploiești, care, dupa ce au furat un autoturism, au lovit cu acesta trei mașini parcate in zona Bariera București. Știrea inițiala, prezentata intr-un comunicat de presa…

- Cinci persoane au fost ranite si transportate la spital, duminica, dupa ce doua autoturisme care circulau pe un drum judetean din Arad s-au ciocnit frontal, iar unul dintre ele a fost proiectat intr-un sant, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Un grav accident in care au fost implicate trei autoturisme s-a produs astazi in comuna Balțați din judetul Iași. Conform primelor informații, soferul unui Seat s-a angajat intr-o depasire, a patruns pe contrasens și s-a tamponat cu doua autoturisme – o Skoda și un BMW. Una dintre mașini s-a rasturnat.…

- Trei persoane au ajuns la spital, miercuri seara, dupa ce masinile in care se aflau s-au izbit frontal, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea informeaza Agerpres. Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs pe un drum judetean din comuna Sirineasa, din…