- Un accident grav a avut loc in aceasta seara, in Timiș intre Beba Veche și Valcani, pe un drum de piatra. Cel mai probabil din cauza vitezei, șoferul a pierdut controlul asupra volanului și a ajuns intr-un canal cu apa. Doi oameni și-au pierdut viața, atat șoferul, cat și pasagerul care era in mașina.…

- Duminica, jurul orei 21:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Timiș a fost solicitat sa intervena pentru degajarea unui autoturism rasturnat intr-un canal cu apa intre localitațile Beba veche si Valcani La locul intervenției s-au deplasat o autospeciala de intervenție, un echipaj SMURD și 7 pompieri.…

- Accident grav in aceasta seara, in Timiș. O mașina in care se aflau doua persoane a ieșit de pe carosabil și a ajuns intr-un canal, intre localitațile Beba Veche și Valcani. La fața locului este o adevarata desfașurare de forțe. Intervin echipaje ale poliției, ambulanțe și pompierii cu o autospeciala…

- Doua persoane au murit, iar alta a fost ranita, sambata dupa-amiaza, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un cap de pod in Hateg, judetul Hunedoara, și s-a rasturnat pe marginea drumului, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe DN66…

- Doi oameni și-au pierdut viețile miercuri seara, pe DN 3B, la intrarea in Calarași, dupa ce o motocicleta și un autoturism s-au lovit frontal. Conform informațiilor furnizate de Poliție, motocicleta care rula cu viteza mare a intrat pe contrasens și a fost acroșata de un autoturism care circula din…

- Un sofer in varsta de 63 de ani din Bucuresti s a accidentat grav si a murit cateva ore mai tarziu dupa ce, in timp ce conducea pe soseaua de centura a municipiului Buzau, s a rasturnat pe camp, informeaza Agerpres.roPotrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, inspectorul principal Ane Marie Vrapciu,…

- Un tanar de 31 de ani a murit dupa ce, in noaptea de duminica spre luni, a cazut cu masina pe care o conducea intr-un canal de irigatii dezafectat, intre localitatile Pestera si Pietreni, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Dobrogea”. Potrivit sursei citate, la fata locului au…

