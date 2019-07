Accident feroviar în județul Olt. Autoritățile au intervenit de urgență Doua persoane au avut nevoie urgenta de intervenția medicilor dupa ce au fost ranite intr-un accident feroviar. Mașina in care se aflau a fost lovita de tren. „Au fost implicate trenul Regio 9478, in care se aflau trei pasageri si un autoturism in care se aflau doua persoane. Echipajele medicale au asistat si transportat la UPU Slatina doua persoane, ambele din autoturism, o femeie in varsta de 47 de ani, din municipiul Slatina, si sotul acesteia, in varsta de 51 de ani, tot din municipiul Slatina", susțin reprezentantii ISU Olt. Momentan nu se cunosc circumstanțele producerii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

