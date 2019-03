Accident aviatic Germania. Preşedinta unei companii aeriene a murit Avionul dotat cu un singur motor Epic-Lt, destinat zborurilor private, s-a prabusit in timpul aterizarii pe aerodromul din Egelsbach, conform sursei citate. Potrivit unui purtator de cuvant al politiei din landul Hesse, o aeronava cu sase locuri avand la bord doi pasageri si un pilot, care decolase din Franta, a luat foc si s-a prabusit langa Egelsbach. Nu au existat informatii imediate in legatura cu identitatea celor doi pasageri. Autoritatile ruse si internationale urmeaza sa ancheteze accidentul. Nu exista deocamdata informatii despre cauzele care au dus la prabusirea avionului.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

