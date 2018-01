Stiri pe aceeasi tema

- Politistii rutieri au avut treaba in cursul zilei de joi cand zeci de lugojeni au fost verificati. IPJ Timis a anuntat ca in cateva ore au fost aplicate 130 de amenzi in valoare de 25.000 de lei.In cursul aceleasi actiuni noua masini au ramas fara certificatele de inmatriculare.Politistii au anuntat…

- Mike Rowe e un actor american, producator si gazda unui fost show TV care a rulat in SUA pe Discovery Channel, intre 2005 si 2012. Emisiunea se numea „Munci Murdare“, iar Rowe si echipa sa practicau o zi diverse meserii, de la castrat miei pana la cea de prins crabi pe un vas de pescuit in Marea Bering.…