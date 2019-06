Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii ieseni vor discuta astazi despre modalitatile de prevenire a dependentei de Internet in cadrul Conferintei regionale „Strategii educationale de prevenire a dependentei de internet", eveniment organizat de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi. Intalnirea va avea loc astazi, de la ora 9.00, la…

- Treizeci si cinci de elevi din judetul Iasi au obtinut media 10 la Evaluarea Nationala, judetul fiind astfel pe locul al doilea, dupa Bucuresti. Proportia celor care au luat cel putin media 5.00 este de 77,44 la suta potrivit news.ro.Potrivit conducerii Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ)…

- Actiunea va fi urmata la ora 12, la Colegiul National "Emil Racovita" Iasi de trei ateliere de formare pentru 50 de profesori, intregind astfel evenimentul de multiplicare din cadrul proiectului Erasmus+ "Log On Back to Life" (2017-1-TR01-KA201-046632), conform agendei anexate. Necesitatea acestui proiect…

- EXCLUSIVITATE…Si anul acesta, cotidianul Vremea Noua a cules pentru cititorii sai cateva perle de la Evaluarea Nationala, de la proba de Limba Romana. Cum tezele elevilor vasluieni au ajuns la corectat in judetul Iasi, noi prezentam cateva cugetari culese de profesorii vasluieni care corecteaza lucrarile…

- Absolventii claselor a VIII a au sustinut examenele din cadrul Evaluarii Nationale 2019. Rezultatele inainte de contestatii se vor afisa pe data de 25 iunie. Ulterior, pe data de 29 iunie, dupa rezolvarea contestatiilor, vor fi afisate rezultatele finale. Admiterea la liceu 2019 se face in perioada…

- Profesoara Ecaterina Stanca, de la Colegiul Național ”Tudor Vianu” din bucurești, a prezentat, pentru Edupedu.ro. care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac elevii la proba de limba romana a Evaluarii Naționale, precum și metodele prin care le pot preveni. Prima recomandare pentru elevi este…

- Introducereavotului electronic, contact unic și gratuit pentru raportarea abuzurilor la locul de munca, a cazurilor de discriminare și de exploatare a cetațenilor romani din Uniunea Europeana, birou de integrare in cadrul fiecarui consulat romanesc din UE, sistem european de recunoaștere automata…

- Adolescenta de 15 ani din Vaslui diagnosticata cu meningita meningococica și care a fost transportata in coma in Iași a murit in spital. Fata, care provine dintr-un centru al Directiei pentru Protectia Copilului, a fost internata inițial la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, cu suspiciune de colica…