Femeia de 59 de ani care a fost injunghiata intr-un parc din Faget, judetul Timis, a murit la spital. Ea suferise mai multe traumatisme in urma atacului si a fost operata, dar medicii nu au reusit sa-i salveze viata. Sotul ei a murit pe loc in urma atacului, iar suspectul a fost arestat intre timp pentru 30 de zile, fiind acuzat de omor si tentativa de omor. Atacul a avut loc miercuri in parcul din Faget, cand femeia si sotul sau s-au dus sa faca misc (...)