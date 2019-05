Stiri pe aceeasi tema

- Organizația terorista Stat Islamic a revendicat atacul sinucigaș comis joi in apropierea Universitații Naționale de Aparare Marshal Fahim din capitala Afganistanului, in urma caruia au murit cel puțin șase persoane, relateaza site-ul agenției Reuters potrivit mediafax.Alte șase persoane au…

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata si alte sase au fost ranite joi intr-un atentat sinucigas comis la intrarea intr-un centru de instruire militara din capitala afgana Kabul, au anuntat oficiali din domeniul politiei si al securitatii, relateaza Reuters. Potrivit unui oficial,…

- Trei explozii au zdruncinat luni seara orasul Jalalabad din estul Afganistanului, facand cel putin trei morti si 20 de raniti, potrivit unui prim bilant, au indicat autoritati locale, citate de AFP potrivit Agerpres 'Au avut loc trei explozii consecutive la Talashi Chawk, centrul capitalei…

- Cinci persoane, printre care un politist si o femeie, au fost ucisi miercuri intr-un atac al talibanilor asupra unui ONG international din centrul capitalei afgane Kabul, relateaza dpa. Atacul asupra Counterpart International, un partener al Agentiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (USAID),…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat luni pentru prima oara dupa mai bine de doi ani un atac cu explozibil in Bangladesh, in care cel putin doi presupusi islamisti si-au pierdut viata in urma unei operatiuni a politiei, relateaza AFP potrivit Agerpres. Atunci cand un comandou al…

- Cel putin 17 persoane au murit si alte 70 au fost ranite in viituri produse in provincia Fars din sudul Iranului, dupa inundatii devastatoare in nordul tarii, a anuntat luni agentia Tasnim, relateaza Reuters.

- Atentat terorist in urma cu putin timp. Cel putin 17 angajati au fost ucisi si 9 raniti ai unei societati Un atac sinucigas a avut loc miercuri dimineata in estul Afganistanului, numarul victimelor fiind de ordinul zecilor. Atacul s-a produs in apropiere de Jalalabad, oras cu o populatie de peste 350.000…