A fost inaugurat cel mai spectaculos drum din România – rivalizează cu Transfăgărășanul sau Transalpina VIDEO In zona montana a județului Timiș, a fost construit, cu fonduri europene, un drum agricol spectaculos, in cadrul unui proiect in valoare de aproximativ un milion de euro. Șoseaua sapata in munte are o lungime de peste 5 kilometri și a fost realizata la cea mai mare altitudine din județul Timiș, cel mai inalt punct avand 700 de metri. Lucrarile au fost complexe și s-au desfașurat pe parcursul a trei ani, in condițiile in care aproximativ jumatate din suprafața drumului agricol a fost construita in roca. „Drumul a fost realizat in cadrul unui proiect european in valoare de aproape un milion de euro.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

- Edilii unei primarii din judetul Timis au construit din fonduri europene doua drumuri agricole, iar unul dintre acestea este de-a dreptul spectaculos, devenind la scurt timp de la deschidere un punct de atractie turistica.

