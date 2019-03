Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a produs la moscheea Al Noor, aflata in centrul orasului Christchurch, al treilea cel mai mare din Noua Zeelanda. Cea de-a doua moscheie atacata se afla in suburbia Linwood. Potrivit informatiilor disponibile pana in acest moment, atacatorul a intrat in moscheea din Christchurch in jurul…

- Unul dintre autorii atacului armat de la Christchurch, un australian in varsta de 28 de ani, s-a filmat in timp ce se deplasa catre moscheea Al Noor, din centrul orasului, conform presei locale. Atacatorul s-a identificat ca fiind "Brenton Tarrant" - un barbat alb, de 28 de ani, de origine australiana,…

- Atac armat in Noua Zeelanda. Cel puțin 27 de oameni au murit dupa ce un barbat a inceput sa traga cu pușca, intr-o moschee din Christchurch. Ucigașul a transmis carnagiul live, pe internet. Atacatorul, cu numele Brenton Tarrant pe Twitter, a intrat in moscheea Al Noor in jurul orei 13:30 (ora locala),…

- Shamina Begum, 19 ani, a cerut sa revina in Marea Britanie cu fiul sau Jarrah, care se nascuse in februarie. Guvernul a refuzat. Ministrul de Interne Sajid Javid a precizat atunci ca bebelusul, de care mama sa nu voia sa se separe, are cetatenia britanica dar va fi "extrem de dificila" repatrierea sa…

- Premierul conservator britanic, Theresa May, a anuntat miercuri un plan de a proteja drepturile lucratorilor dupa ce Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, in cea mai noua incercare a sa de a-i curta pe parlamentarii laburisti din opozitie inainte de votul crucial de saptamana viitoare privind…

- Un atac armat a avut loc vineri dupa amiaza intr-o fabrica din Chicago, in suburbii. Mai multe persoane au fost ranite printre care și cațiva polițiști. Autoritațile au comunicat ca atacatorul a fost arestat. Un barbat a deschis focul vineri dupa-amiaza intr-o suburbie din Chicago, in nordul SUA, ranind…

- Pe cel de-al doilea aeroport cel mai aglomerat din Marea Britanie au fost anulate sau redirectionate o mie de zboruri de miercuri pana vineri, afectand 140.000 de calatori, dupa semnalarea unor drone care zburau la altitudine joasa. 'Importanta proliferarii unor astfel de dispozitive impreuna…