Stiri pe aceeasi tema

- Melodia, compusa de Ester Alexandra Cretu și Alexandru Serbu, pe versurile Ioanei Victoria Badea, a fost desemnata de juriul internațional al finalei și de telespectatori sa reprezinte România la Eurovision Song Contest.

- Intr-o victorie surprinzatoare, nefiind printre favorite, Ester Peony va reprezenta Romania la Eurovision 2019 dupa ce juriul international din finala Selectiei Nationale i-a acordat cel mai mare punctaj, dand peste cap planurile fanilor. Drept urmare, TVR, organizatorul competitiei, este aspru criticata.

- Falsul medic de la Spitalul Judetean Ilfov a intrat la liceu cu media 1,69. Femeia de 30 de ani care a lucrat in ultimul deceniu ca rezidenta in Sectia de Ginecologie la Spitalul Judetean de Urgenta Ilfov s-a retras in clasa a IX-a de la Scoala de Arte si Meserii unde fusese admisa cu media 1,68, conform…

- In prima saptamana a lunii februarie, toate drumurile duc la scoala. In mod traditional, zilele acestea, absolventii liceelor din tara se intalnesc cu fostii colegi de scoala, dar si cu profesorii care le-au indrumat pasii in perioada studiilor.

- In total, 26 de elevi au fost raniti in urma acestui teribil eveniment, dar doi baieti si o fata si-au pierdut viata, a anuntat timeslive.co.za. Incidentul a avut loc la ora 8.10 dimineata. „E o zi foarte trista pentru noi. O pasarela care unea cladirea principala a scolii de cladirea in care erau salile…

- Cel putin 13 elevi au fost raniti dupa ce o petarda a explodat luni dupa-amiaza intr-o scoala din sud-vestul Germaniei, afirma surse citate de publicatiile Der Spiegel si Bild.Citește și: S-a aflat! Cați bani a incasat statul din taxa clawback in doar cateva luni Incidentul a avut loc…

- Carmen Negoița și-a vazut visul implinit in aceasta toamna, cand fiica ei a plecat in Anglia sa iși continue studiile liceale. Femeia de afaceri resimte din plin absența fetei și așteapta cu nerabdare vacanța de sarbatori cand familia se va reuni acasa. Carmen Negoița a fost in septembrie sa o ajute…

- Mai multe localuri din orașul Nasaud au fost luat joi la puricat dupa ce polițiștii au aflat despre faptul ca o serie de elevi, in loc sa fie prezenți la cursuri iși fac veacul in alta parte. Oamenii legii au descoperit astfel 10 chiulangii pe care i-au dus pe sus la școala. Acum urmeaza ca directorii…