77 DE CUVINTE: Nu mă învăț minte! Spuneam unui prieten ca am cele mai mari regrete cand pierd timpul fara folos. Spre exemplu acum, cand ar trebui sa culeg roadele stradaniei mele la munca in gradina… bilantul este cam dezastruos. Si cat tip am consumat… Pai de ce te bagi unde nu te pricepi? Lasa pe altii care sunt profesionisti in domeniu […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noi vorbim tot timpul de stres, toata lumea iar e culta… – Parinte, am un stres… – Dar de unde ti l-ai cumparat? Stresul ti-l faci singur, ca sa nu fii stresat, trebuie sa ai pe „Doamne Iisuse” in minte, un pic de agheasma bauta dimineata, sa fii impartasit o data la o luna, si sa faci un pic de rugaciune …

- M-am apropiat de o trecere de pietoni nesemaforizata si am asteptat linistit, chiar voiam sa treaca cele trei masini care se apropiau, dupa ele nu mai era niciuna si puteam pasi linistit. Stiu ce inseamna sa pui frana, sa astepti, sa pleci iar… Cum primul autoturism era de scoala, a oprit, al doilea…

- Sfarsit tragic pentru Alexandra, copila care s-a urcat intr-o masina la ocazie. Tanara a sperat pana in ultimul moment ca va fi salvata si a sunat de trei ori la 112. Politistii fac cercetari de aproximativ 13 ore in casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal in serie.

- Ziua de 14 iulie este una care, pana in urma cu noua ani, le aducea bucurie celor apropiati de Madalina Manole, deoarece era ziua ei de nastere. Insa, in anul 2010, in casa ei din Otopeni, chiar pe 14 iulie, artista a decis sa se sinucida, astfel ca sarbatoarea s-a transformat intr-o zi trista.

- Mai primeam cate un telefon: mai, dar asa cum ai scris s-a si intamplat! Ma jucam cu horoscopul, inventam pentru fiecare zodie cate ceva si… nu avea cum sa nu se potriveasca macar la un cititor ceea ce… prevesteam eu. Nu eram specialist in asa ceva, nici nu credeam ca ma ia cineva in serios. […]

- Un conducator auto din București a fost oprit in Mamaia pentru un control de rutina a echipajelor de la rutiera. Noile aparate cu care a fost dotata poliția din Constanța au scos la iveala un rezultat surprinzator. Barbatul consumase cocaina, iar surprizele nu s-au oprit aici!

- Papa Franisc se afla in aceste momente la Palatrul Cotroceni, acolo unde a fost intampinat de presedintele Klau Iohannis si de Prima Doamna. Asa cum cere protocolul, seful statului a rostit un discurs dedicat Suveranului Pontif.

- „Minte sanatoasa in corp sanatos!” Primaria Cernatesti organizeaza editia inaugurala a Cupei Valea Slanicului la minifotbal, intrecere destinata fotbalului juvenil. La competiție vor participa elevi ai școlilor din județ. Organizata de Primaria Cernatesti, alaturi de Asociatia Judeteana de Fotbal Buzau…