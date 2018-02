3 rețete cu fructe de pădure. Deserturi delicioase de weekend Fructele de padure se pot folosi atat congelate, cat și proaspete. Reprezinta o importanta sursa de antioxidanți și vitamine. Incearca și tu 3 rețete cu fructe de padure. Tarta cu mure Ingrediente: pentru aluat: 250 g faina, 125 g zahar, 135 g unt, un ou, un galbenuș, coaja rasa de la o lamaie, un varf de cuțit de sare; unt pentru uns forma; pentru umplutura: 250 g mascarpone, 160 ml smantana lichida, 200 g mure, 5 linguri zahar vanilat Preparare: se taie untul bucați și se lasa sa se inmoaie la temperatura camerei. Se pune intr-un castron faina iar in mijloc zaharul, oul, galbenușul, bucațile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Ingrediente 1 vanata mare (cca 700 gr) 1 dovlecel mic (cca 300 gr) 300 gr rosii cherry 1 ceapa mica (cca 50 gr) 2 catei de usturoi 2 lingurite cu varf capere in otet (cca 30 gr; + 2-3 lingurite otet de pe ele) 10 masline verzi (cca 30 gr) 1 lingura pasta de rosii 1 lingurita zahar 4 linguri ulei 1 lingurita…

- Ingrediente 800 g mazare 2 cepe 1 morcov mare 1 cartof 1 catel de usturoi 2 conserve rosii in bulion putin ulei o legatura marar 1/2 lingurita tarhon uscat sare piper Preparare (6 portii) Taie ceapa cat mai marunt si caleste-o in 1-2 linguri de ulei. Cand ceapa devine translucida, adauga morcovul dat…

- Ingrediente 500 g carne de vita 2 cartofi medii 3 morcovi 1 ceapa mare 1 telina medie 1 pastarnac 2 ardei o mana de fasole verde 3 linguri pasta de tomate 3 linguri leustean 3 linguri ulei 300 ml bors sare (dupa gust) Preparare (8 portii) Taie carnea cubulete si pune-o la fiert in apa, cu putina…

- Vrei sa pregatești niște deserturi aparte, pline de savoare și potrivite pentru o petrecere rafinata? Deserturile acestea sunt perfecte pentru asta. Deserturile facute in casa au o aroma net superioara celor cumparate, iar daca ai și o mica pasiune pentru gatit, cu siguranța iți vei dori sa incerci…

- Se spune ca daca in noaptea dintre ani consumam peste, ne vom strecura printre probleme si obstacole in anul care vine, cu agilitatea unui peste. Nu sunt superstitioasa, dar intotdeauna am avut pe masa de Revelion un aperitiv sau un fel principal cu peste. Astazi va propun o reteta foarte simpla si…

- Ingrediente 1/2 muschiulet de porc (partea din mijloc, fara capete) 15 ciuperci champignon mici 2 catei usturoi 1 lingura unt (cca 30 gr) 1 1/2 linguri sos de soia (japonez, slab sarat) 3 linguri smantana pentru gatit (15- grasime) 1 lingura ulei piper negru Preparare (Portii: 2) Se taie partea din…

- Ingrediente (4 portii) 500 gr carne de vitel (sau pulpa de miel) 1 ceapa mare 3 catei de usturoi 1 lingura buna pasta de rosii (sau 200 gr rosii din conserva mixate in robot) 80 ml vin alb sec 1/2 legatura patrunjel 1/2 lingurita boia dulce 1 foaie dafin 1 cuisor 1 varf cutit nucsoara macinata 200 gr…

- Ingrediente 1 aluat foitaj congelat 450 g capșuni, feliate 2 linguri oțet 3 linguri miere frișca, dupa gust. Incearca si Idei pentru mic dejun de Ziua Indragostitilor. Ca sa ajungeti din nou in pat Mod de preparare – Tarta cu capșuni de Ziua Ingragostiților…

- Mod de preparare: Bati untul moale lasat la temperatura camerei, impreuna cu zaharul, pana obtii o crema spumoasa, dupa care adaugi ouale, unul cate unul. Inglobezi scortisoara si esenta de lamaie, apoi faina amestecata cu praful de copt si nucile macinate. Ungi cu unt o forma de tort…

- Rețete cu paine, inedite, rapide și delicioase. Nu sunt de regim, atenție, dar gustul lor te va cuceri! In “filmul” de azi, painea joaca rolul principal și se transforma in mancaruri sațioase, daca e combinata cu legume, branzeturi și oua, sau in deserturi savuroase, cu aroma de vanilie și scorțișoara.…

- De ce ai nevoie pentru rulada de omleta cu spanac Pentru omleta 4 oua1 lingura faina60 g branza rasa40 ml laptepiperPentru umplutura125 g spanac2 cepe50 g crema de branza50 g branza feta50 g ciupercimararpiper2 linguri…

- De ce ai nevoie pentru chec cu cacao și mere 150 g unt 160 g zahar3 oua 320 g faina2 lingurițe praf de copt2 linguri cacao 4 mere. Incearca si Sufleu de ciocolata neagra Cum se prepara checul cu cacao și mere Topești untul, il lași sa ajunga…

- Rețeta Red Velvet Cupcakes este oferita de Ioana Romanescu, proprietara businessului Cupcake Philosophy, care iți garanteaza ca vei obține niște prajiturele minunate daca vei respecta intocmai indicațiile de preparare. Ingrediente Blat (pentru 24 cupcakes): 170 g unt; 160 g lapte; 5 ml oțet; 15 ml suc…

- Galuștele sunt perfecte pentru supa de pui sau oriare alta supa. Cel mai important lucru este sa nu fie tari. Noi iți vom spune cum se fac galuștele ca sa fie pufoase. Daca vrei galuște pufoase, nu trebuie sa folosești decat un ou și griș, care sa aiba aceeași greutate și un praf de sare. E important…

- Ingrediente - 10 felii bacon- 300 g spanac- 1 pulpa curcan dezosata- 1 ceapa- 2-3 linguri ulei- 5 linguri suc de rosii- 200 ml bere neagra- 4 catei de usturoi- 10 caise uscate- sare- piper- cimbru, dupa gust. Incearca si Stiuca…

- Rețete cu pește afumat, delicioase, simple și rapide – iata cum poți avea o masa de duminica savuroasa și blanda cu silueta! Peștele afumat are o savoare deosebita, care sporește, daca e combinat cu ingredientele potrivite: branza, ceapa, lamaie ori verdeața proaspata. Pasta de macrou / VIDEO Ingrediente: o…

- Nucile dau o savoare aparte oricarei rețete. Despre deserturi, ce sa mai vorbim! Inainte de a le folosi rumenește-le cateva minute in cuptor pentru a le spori savoarea. Incearca cele 3 deserturi cu nuci propuse de noi, daca vrei sa te delectezi in acest sfarșit de saptamana. Fursecuri / VIDEO Ingrediente:…

- Ingrediente35 de biscuiți Oreo250 g crema de branza250 g ciocolataMod de preparare – Trufe de ciocolata cu crema de branzaMarunțești biscuiții și pui deoparte 1-2 linguri. Amesteci restul cu crema de branza. Formezi biluțe de marime potrivita pe care le dai la frigider aproximativ…

- Aceasta lotiune facuta acasa din frunze de patrunjel si lamaie (sau otet de mere) va ajuta sa aveti o fata mai curata si mai neteda.Puteti prepara aceasta crema foarte usor si sa o folositi zilnic pentru ingrijirea fetei.Patrunjelul este bogat in vitamine si minerale iar sucul sau contine uleiuri vitale,…

- Mod de preparare Mini tarte cu struguriAluat Intr-un bol punem 300 g faina, zaharul, zaharul vanilat, sare, facem o gaura in mijloc adaugam galbenusurile, untura la temperatura camerei si incepem sa framantam un aluat omogen (daca este nevoie mai adaugam faina) invelim in folie alimentara…

- Ingrediente 1 aluat pizza 2 linguri unt topit ulei 4-5 caței de usturoi, zdrobiți 1 lingurița mix de condimente 250 g branza 40 g malai Mod de preparare – Pizza crocanta cu branza Preincalzești cuptorul la 220 °C. Intinzi aluatul pe o suprafața presarata cu malai, apoi il așezi intr-o tava…

- Rețete cu alcool, asta iți propunem azi sa incerci, nu fiindca am milita pentru… consumul de alcool, ci fiindca vinul, berea, coniacul, lichiorul și crema de whisky pot transforma mancarurile și deserturile in niște preparate fabuloase, cu un gust fara egal. Cheesecake cu crema de whisky/VIDEO Ingrediente:…

- Castraveții acri nu sunt buni numai ca muraturi, ci pot constitui un ingredient de baza pentru diverse preparate. Noi iți oferim trei rețete cu castraveți acri: sos, ciorba și salata. Sos remoulade/VIDEO Ingrediente: 3 castraveciori murați, 100 ml maioneza, doua lingurițe de capere, o lingurița muștar…

- De ce ai nevoie pentru prajitura Matase Franțuzeasca Pentru blat 170 g unt 300 g zahar 1 lingurița esența de vanilie 2 oua 90 g faina 40 g cacao ½ lingurița sare Pentru crema de ciocolata 120 g ciocolata 250 g frișca…

- Varza acra sau dulce este foarte sanatoasa și se poate combina cu carne, paste, orez. Este un fel de mancare perfect pentru zilele reci de iarna. Incearca cele trei rețete cu varza propuse de noi. Cu paste | VIDEO Ingrediente: o cutie de paste, o varza alba, o ceapa mare, ulei de masline, o lingura…

- Ingrediente1 aluat foitaj3 oua100 g unt300 g zahar3 linguri faina250 g lapte batut2 lingurițe esența de vanilie1 lingura zeama de lamaie½ lingurița nucșoarafrișca, dupa gust Mod de preparare – Tarta cu vanilie și lapte batutPreincalzești…

- 5 rețete de supe consistente pentru iarna, asta iți propunem sa incerci azi. Sunt hranitoare și perfecte cand vrei sa te incalzești, dupa ce ajungi infrigurat acasa. In plus, nu ingrașa așa mult cum o fac mancarurile cu sos! De ceapa | VIDEO Ingrediente: o lingura de faina, 1,200 litri de supa de pasare,…

- Pentru mulți, exista iluzia ca superalimentele recomandate de cei mai mulți medici nutriționiști sunt scumpe și greu de gasit. Ceea ce este complet greșit. Modul in care mancam și ingredientele pe care le alegem in fiecare zi ne influențeaza radical și sanatatea, motiv pentru care este important sa…

- Pastele se gatesc rapid, sunt gustoase și sațioase. Iata trei rețete, numai bune pentru acest sfarșit de saptamana. Incearca cele 3 rețete cu paste și vei vedea ce simplu poți pregati o cina pentru doi. Penne cu roșii | VIDEO Ingrediente: 300 g penne rigate; pentru sos- 2 linguri ulei de masline,…

- Ingrediente: 400 g de fasole boabe, o ceapa, 2 morcovi, 2 radacini patrunjel, 2 foi de dafin, 300 g de ciolan afumat, bulion, sare, verdeata. Preparare: Fasolea se alege si se pune la inmuiat cu o seara ...

- Ingrediente: 8 oua mari cca 110 gr smantana 2 linguri maioneza 1 lingura suc de lamaie 2 linguri arpagic proaspat tocat 1 lingurița sare kosher 1/2 lingurița piper ngru cca 50 gr crema de branza, la temperatura camerei cca50 gr icre de somon Mod de preparare: Fierbe ouale tari, apoi…

- In sezonul rece e bine sa consumam multe alimente care conțin vitamina C. Și fiindca acum gasești din plin portocale și lamai iți propunem trei prajituri cu citrice. Parfumate și energizante. Tarta cu portocale | VIDEO Ingrediente: aluat: 75 g unt rece taiat cubulețe, 75 g zahar, 200 g faina cernuta,…

- Cozonacul este nelipsit de pe masa de sarbatori. O gospodina demonstreaza cum se framanta corect cozonacii. Iata si o reteta delicoasa de cozonac: Ingrediente: 1 kg faina alba500 ml lapteesenta de rom si vanilie200 g unt, plus 30 g pentru uns tavile3 linguri…

- Ingrediente Tort inteligent cu jeleu de fructe (pentru o forma de tort cu diametrul de 25 cm)4 oua,125 g unt,100 g zahar,100g faina,40 g amidon de porumb (2 linguri varfuite),500 ml lapte caldut,un praf de sare,o pastaie de vanilie sau esenta vanilie.Crema200…

- Ingrediente Prajitura cu ciocolata si crema de vanilie-Pentru blat:50 g cacao neagra150 ml apa6 oua200 g zahar 120 ml ulei280 g faina1 lingurita praf de coptesenta de rom-pentru crema:6 galbenusuri80 g zahar80g amidon500 ml lapteextract…

- Turta dulce este specifica sarbatorilor de iarna. Este decorativa, delicioasa și poate fi folosita și ca decorațiune pentru brad. Am pregatit trei rețete de turta dulce. Alege-o pe cea preferata. turta dulce clasica Clasica Ingrediente: 500 g faina, 4 oua, 9 linguri de miere, 200 g zahar pudra,…

- Aluatul: zahar 200 g, faina 200 g, oua 6 bucati, praf de copt l plic, coaja de lamaie rasa. Crema: lapte 250 ml, gris l lingura, margarina 200 g, zahar pudra 100 g, l lamaie. Se bat albusurile spuma, se adauga zaharul, treptat, apoi galbenusurile, unul cate unul, amestecand usor. Cand compozitia a devenit…

- Parul lung poate fi o adevarata arma de seductie. De aceea este important sa ne ingrijim constant podoaba capilara, iar mastile preparate acasa sunt cea mai buna solutie pentru un par stralucitor si sanatos.

- Ingrediente (1 rulada) Pentru blat5 oua150 ml cafea concentrata5 linguri zahar2 linguri cacao3 linguri faina2 linguri nuca macinata Pentru crema300 ml lapte dulce100 g zahar100 g margarina4 linguri fulgi de cocos50 g amidon alimentar50…

- De azi pana luni ai trei zile in care poți manca pește. Te poți rasfața, fiindca, pana la Craciun nu mai e nicio dezlegare. Iata un meniu cu pește: icre, ciorba și la cuptor. Icre Ingrediente: 100 g icre de hering, 400 ml ulei, o felie de paine, 200 ml apa minerala, sucul de la ½ lamaie; decor:…

- Dupa luni bune de la inceperea anului școlar, elevii inca nu beneficiaza de lapte, corn și mere. Președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan, explica unde s-au blocat lucrurile.

- Hranitoare, gustoase, energizante și o buna sursa de minerale, bananele ne sunt recomandate de medici și nutriționiști deopotriva. Interesant este ca aceste fructe, asociate de mulți dintre noi cu sezonul rece, sunt la fel de delicioase in deserturi ca și atunci cand sunt consumate ca atare! Iata cateva…

- "Regele Mihai nu este ceea ce s-ar putea numi un gurmand. Apreciaza discret felurile bune de mancare, dar pranzurile cu parinții mei sunt intotdeauna scurte și simple. Iar cina, cand este luata in familie, incepe la ora 18.30 și nu dureaza niciodata prea mult", marturisea, in 2010, in volumul sau…

- ● Ingrediente: 500 g branza de vaci, 100 g branza telemea, 300 g cartofi, 2 ardei grasi, 2 cepe, 4 catei de usturoi, 200 g rosii cherry, 4 oua, o conserva de ciuperci, o salata verde, 100 ml ulei,...

- Fasolea cu ciolan este una dintre cele mai delicioase mancaruri traditionale. Reteta originala de fasole cu ciolan a fost creata de bucatarii din armata si este considerata de soldati cea mai gustoasa mancare de la popota.

- Aceasta prajitura cu mere este delicioasa. Are gustul copilariei si nici macar nu contine lapte si oua. Ingrediente: 1 Kg de mere, 250 g faina, 200 g zahar, 200 g margarina, 50 mL vin alb, 50 mL bors de casa,…

- Fierte cu dichis, mai bine de 4 ore, sarmalele lui Scarlatescu ti se vor topi in gura. Nu de alta, dar celebrul jurat de la Chefi la cutite a explorat ani de zile reteta, asa ca trucurile lui sunt „de aur". "Incepem prin a toca ceapa marunt, dupa care o calim pana prinde o culoare usor aurie si o…

- Odata cu inaintarea in varsta, aceste dureri se accentueaza, iar articulațiile și ligamentele și incheieturile devin din ce inc e mai puțin flexibile. Chiar daca imbatranirea este un proces ireversibil, putem sa ne ajutam organismul, sa imbatraneasca intr-un ritm mai lent, potrivit secretele.com.…

- Se apropie sarbatori importante, zile de sfinți care vor fi prilej de petrecere in casele unde exista Andrei sau Andree, Ștefani ori Nicolete. Cum prima dintre aceste onomastici e saptamana viitoare, pe 30 noiembrie, ne-am gandit sa te ajutam cu cateva rețete perfecte pentru aniversari, numai bune de…

- Cui nu-i place cozonacul italienesc, pufos și aromat? Iata rețeta, daca te ispitește sa o incerci: • Ingrediente: 850 g faina, 180 g zahar, 180 g unt, 4 galbenușuri, 50 g unt pentru uns, 150 g stafide, 25 g drojdie, 1 ou, 1 praf sare, 200 ml apa. Preparare: Torni 100 ml de apa calda ...