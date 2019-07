Stiri pe aceeasi tema

- Tradiționala serbare campeneasca intitulata „Nedeia Sanpetrului” va fi marcata la finele saptamanii printr-un program amplu cuprinzand manifestari cultural – artistice; competiții sportive, dar și un deosebit spectacol aviatic. „Nedeia Sanpetrului” de la Valcele va deschide șirul serbarilor campenești,…

- Tot ce au mai bun satele timișene – paine coapta in țast, branza și cașcaval, miere, rachie și dulcețuri – va fi adunat in Targul de The post Targ de sarbatoare in lanul cu lavanda appeared first on Renasterea banateana .

- La Margina va avea loc sambata, 8 iunie, de la ora 12, un Targ de sarbatoare in lanul cu lavanda. Evenimentul este organizat de Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in județul Timiș impreuna cu Primaria Margina și Centru de Informare Turistica Margina. Tot ce au mai…

- O sarbatoare a copiilor, un cadou pentru ziua cea mai frumoasa a copilariei, 1 IUNIE. Veniți sa sarbatorim copilaria, targuind, povestind și admirand toate cele ce vor fi sa fie in frumoase momente artistice susținute de voluntari, dar va așteptam și alte suprize la Targul vintage “Copiii și noi”, lansandu-va,…

- Prezent și la ediția de anul acesta impreuna cu soția, primarul Suceava, Ion Lungu, a declarat ca Hora Bucovinei a devenit deja un adevarat brand, o sarbatoare a intregii Bucovinei. „Astazi Hora Bucovinei este un brand, este o sarbatoare a Bucovinei, a bucovinenilor gospodari, a bucovinenilor mandri,…

- S-a nascut la Turburea, insa de la varsta de 14 ani a plecat la București, acolo unde a studiat la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” și mai apoi s-a specializat in etnologie in cadrul Facultații de Litere a Universitații București. De-a lungul anilor frumoasa interpreta de muzica…

- Consiliul Judetean Alba finanteaza si in acest an evenimente culturale si de promovare a turismului in judet. Pe lista evenimentelor bugetate pe 2019 se afla Festivalul International de Teatru “Povesti”, Festivalul Cetatilor Dacice, Targul de Fete de pe Muntele Gaina, Festivalul National de Muzica Folk…