Stiri pe aceeasi tema

- SCM Rm. Valcea este oficial campioana turului Ligii Nationale de handbal feminin, dupa ce a invins Gloria Bistrita cu 28-23 intr-un meci din etapa a 13-a, ultima a primei jumatati de sezon. Echipa lui Florentin Pera a incheiat pe locul 1 dupa ce a obtinut maximum de puncte. Valcea...

- CSM Bucuresti a invins Minaur Baia Mare cu 30-21, intr-un meci din etapa a 13-a a Ligii Nationale de handbal feminin si a egalat SCM Rm. Valcea la puncte in fruntea clasamentului. Intr-o alta partida, HC Zalau a castigat partida cu Corona cu 34-29.

- CSM Bucuresti a castigat cu 28-22 partida din deplasare cu SCM Craiova, din cadrul etapei a 12-a a Ligii Nationale de handbal feminin. In urma acestui rezultat, diferenta la varf dintre SCM Rm. Valcea si CSM Bucuresti este de trei puncte.

- CSM Bucuresti nu merge asa cum si-a inchipuit in Liga Nationala, iar asta face lupta pentru titlu si mai palpitanta. Mai ales ca principala adversara, SCM Rm. Valcea, merge ceas in acest sezon, scrie Mediafax.Echipa pregatita de Florentin Pera s-a impus in aceasta dimineata cu 29-26 pe terenul…

- CSM Bucuresti nu merge asa cum si-a inchipuit in Liga Nationala, iar asta face lupta pentru titlu si mai palpitanta. Mai ales ca principala adversara, SCM Rm. Valcea, merge ceas in acest sezon.

- CSM Bucuresti s-a descatusat, iar dupa succesul de la Budapesta, 34-28 cu FTC Rail Cargo in Liga Campionilor, a castigat la o diferenta de 18 goluri pe terenul echipei Gloria Bistrita, intr-un meci din etapa a 10-a.

- SCM Craiova a invins Corona Brasov cu 23-17 in cel mai important meci al etapei a 9-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Formatia antrenata de Bogdan Burcea a intrerupt astfel seria negativa din ultimele runde, infrangeri cu Gloria Bistrita si Gloria Buzau, si s-a relansat in...

- CSM Bucuresti s-a impus cu 28-17 pe terenul echipei CSM Roman, in ultimul meci al etapei a 6-a a Ligii Nationale de handbal masculin. In urma acestui rezultat, campioana Romaniei a urcat pe locul 2, fiind la trei puncte distanta de SCM Rm. Valcea.