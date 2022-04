Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2022 aduce multe surprize pentru cei mai mulți dintre reprezentanții horoscopului european. Dintre cei 12 nativi, unul singur pare sa fie cel care va domina intregul an. Este vorba despre nativul din zodia Sagetator. Acest reprezentant al focului va avea un an plin. Top 5 zodii ce vor avea noroc…

- Luna Aprilie vine cu vești excelente pentru aceasta zodie. Dorințele de-o viața i se vor indeplini, iar triplul noroc va da peste ea. Cand vine vorba de dragoste, bani și cariera, toate acestea vor veni la ea in luna urmatoare. Iata care nativ va avea parte de un nou capitol in viața ei!

- Adrian Vancica, in varsta de 44 de ani, este unul dintre cei mai apreciați actori. Interpretul lui Celentano din Las Fierbinți, bețivul satului, spune ca nu a avut nimic impotriva rolului repartizat in urma cu mai bine de 10 ani.„Imi amintesc o mare bucurie, atunci, la primele filmari, fiindca jucam…

- Toata lumea are mici defecte care ii innebunesc pe alții. Este doar o parte a ființei umane și, atunci cand vine vorba de alți oameni, toți avem propriile preferințe și neplaceri. Cu toate acestea, exista o zodie pe care nimeni nu o poate suporta. Toata lumea fuge din preajma acestor nativi.

- Mulți viseaza sa traiasca bine și sa se bucure de experiențe care mai de care, dar pentru acest lucru e nevoie de bani. Daca majoritatea se straduiesc din greu sa-și consolideze veniturile, o zodie va reuși sa se imbogațeasca peste noapte la finalul acestei luni.

- Anul 2022 aduce multe energii pozitive, bunastare și noroc pentru cei mai mulți dintre nativi. Care sunt cele trei zodii din horoscopul european care au stea in frunte și vor primi numai vești bune in urmatoarele luni de zile. Exista doua zodii de aer și o zodie de pamant ce se afla in fruntea clasamentului.…

- In timp ce majoritatea oamenilor iși doresc macar puțin noroc in dragoste in luna februarie, aceasta zodie are parte de implinire pe plan amoros, dar și pe plan financiar. Cel mai probabil, ei nici nu spera sa le mearga atat de bine in luna iubirii.

- Obține tot ce iși dorește și vrea sa schimbe intreaga lume. Acest nativ este ambițios și trece peste orice obstacol care ii apare in cale. Face orice sa ajunga pe culmile succesului și sa aiba o cariera colosala.