Stiri pe aceeasi tema

- Luna mai vine cu o mare surpriza pentru acești nativi. Vor primi o veste fabuloasa și viața lor se va schimba radical. Tot ce și-au dorit vreodata vor aparea in viața lor și totul va lua o intorsatura pozitiva. Iata care este zodia care va avea un final de mai extraordinar!

- VIDEO! Imagini de pe Tronsonul 3 al drumului expres Craiova-Pitești. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, anteprenorul executa in aceasta perioada urmatoarele tipuri de lucrari: terasamente, relocare utilitați, rigole și șanțuri și structuri (poduri și podețe). Stadiul…

- Horoscop 17 martie 2022. Aceasta zi vine cu oportunitați pentru schimbarea locului de munca. Nu va grabiți sa acceptați oferta. Analizați bine avantajele și alegeți ce compromisuri puteți face, scrie observatornews.ro.

- Stadiul de execuție fizica a lucrarilor de modernizare a Pietei George Enescu este de 85%, a anunțat astazi primarul Ion Lungu. Stadiul executie financiara, a adaugat primarul, este de 77% fiind decontate 10.053.486,56 lei din totalul de 13.067.507,99 lei. „Se lucreaza la lucrarile de finisaje in Hala…

- Primavara vine cu vești destul de triste pentru acești nativi. Vor trece printr-o desparțire destul de dureroasa, chiar in luna martie, insa ar trebui sa fie convinși de faptul ca lacrimile lor vor fi inlocuite cu cele mai largi zambete. Iata despre cine este vorba și ce ii așteapta in perioada care…

- Mare parte din zona aflata in lucru la intersecția dintre strada Bogdaneștilor și Hașdeu va avea circulația rutiera inchisa pentru o buna perioada, pentru a se putea finaliza lucrarile de reabilitare. Investiția in zona ar putea fi finalizata in luna septembrie. ”Undeva in urmatoarele doua luni se va…

- NASA a acordat contractul pentru construirea primei rachete ce va fi lansata de pe Marte diviziei spațiale a companiei Lockheed Martin, a anunțat luni agentia spatiala americana. Probele obținute ar putea ajuta la descoperirea unor forme de viața stravechi de pe „Planeta Roșie”.