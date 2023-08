Ziua Marinei: Prefectul judetului Tulcea - Un popor care nu are memoria istoriei sale, e un popor supus pieirii“

Stiri pe aceeasi tema

- MApN a facut public programul Fortelor Navale Romane, cu ocazia Zilei Marine Romane, in Constanta, Bucuresti, Mangalia, Braila, Tulcea si Galati. Conform sursei, festivitatea de Ziua Marinei la Constanta va incepe la ora 10:00. Conform unui comunicat de presa pus la dispozitie de Ministerul Apararii…

- "Am deosebita onoare sa va informez ca in cadrul festivitatilor dedicate Zilei Marinei Romane, garnizoana Tulcea impreuna cu Prefectura Tulcea vor organiza in data de 14 august 2023, un ceremonial militar si religios dedicat eroilor marinari", transmite un comunicat din partea Prefecturii Tulcea. "Am…

- Muzica Militara a Fortelor Navale ofera un plus de culoare evenimentelor pe care Fortele Navale Romane le organizeaza, in perioada 4 15 august, la Constanta, Braila, Tulcea, Mangalia si Bucuresti, cu prilejul sarbatoririi Zilei Marinei Romane. Muzica Militara a Fortelor Navale ofera un plus de culoare…

- Cea de-a 121-a aniversare a Zilei Marinei Romane va fi sarbatorita printr-o serie de evenimente organizate de Statul Major al Forțelor Navale, in perioada 4-15 august, la Constanța, Mangalia, Braila, Galați, Tulcea și București.

- Prefectul județului Dambovița, Claudia Gilia a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Imnului Național al Romaniei, marcata in fiecare an pe 29 iulie. „Astazi, celebram Ziua Imnului Național al Romaniei. Cu fiecare acord sonor al imnului nostru drag, suntem obligați sa ne reamintim de trecutul țarii…

- A fost finalizat controlul la centrul pentru varstnici din Pitești despre care s-a primit o sesizare legata de condițiile de trai. Au aplicat sancțiuni reprezentanții mai multor instituții care fac parte din comisia de control. Direcția de Sanatate Publica Argeș a cerut sa fie eliminata, chiar astazi,…

- Prefectul județului Dambovița a dispus inființarea punctelor de prim-ajutor pe toata perioada de CANICULA, avand in vedere punerea in aplicare a Hotararii CJSU nr. 6/2023 privind planul de masuri pentru prevenirea și diminuarea efectelor negative ale caniculei, dar și avertizarea de Cod portocaliu,…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, s-a deplasat vineri, 23 iunie, in mai multe locații ale județului unde s-au inregistrat inundații in urma precipitațiilor puternice de joi seara. "Ploile abundente de seara trecuta au afectat mai multe obiective publice și private din județul Mureș. Astazi am…